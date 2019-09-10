10.09.2019 23:05

TÜSİAD, teknoloji tedarikçilerini ve kullanıcı şirketleri araya getirdi

Türk sanayisinde dijital dönüşümü hızlandırmak için şirketler bir araya geldi

İSTANBUL - TÜSİAD'ın sanayide dijital dönüşüme destek olmak için hayata geçirdiği TÜSİAD SD2 programının 2'nci yılı devam ediyor. Etkinlik kapsamında çağrı açan 18 teknoloji kullanıcısı ile kısa listeye kalan teknoloji tedarikçileri Sanayi-Teknoloji Entegrasyon Programı'nda bir araya geldi.

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nin sanayide dijital dönüşüme destek olmak için hayata geçirdiği TÜSİAD SD2 programının 2'nci yılı devam ediyor. 18 teknoloji kullanıcısı ile kısa listeye kalan teknoloji tedarikçileri, İstanbul'da düzenlenen Sanayi-Tek Sanayi-Teknoloji Entegrasyon Programı'nda bir araya geldi. Dijital dönüşüm arayışındaki teknoloji kullanıcısı şirketleri doğru çözüm ortaklarıyla buluşturan program, teknolojik ürün ve hizmet geliştiren tedarikçi firmalarını da çözümlerini sunabilecekleri ve müşteri doğrulaması yapabilecekleri bir platforma ulaştırıyor. Açılışı yapılan programa TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski, Başkan Yardımcısı ve Sanayi Politikaları Yuvarlak Masa Başkanı Bahadır Balkır ve TÜSİAD SD2 Görev Gücü Başkanı Perihan İnci, sektör temsilcileri, şirket temsilcileri ve davetliler katıldı.

Programda gün boyu sürecek olan etkinlikte, dijital dönüşümün araçlarından kamu desteği ve kurumsal yatırımın önemine kadar pek çok konu beş oturumda ele alınacak.

Programın açılışında konuşan TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski, "Dijital dönüşümün tek bir sektörde, tek bir ülkede veya tek bir şirkette gerçekleşmeyeceğini artık iyi biliyoruz. Yapılan tüm çalışmalar da bunu gösteriyor. Hemen hemen her alanı ve sektörü etkileyen dijital dönüşüm süreci, tüm sektörlere bağlanma bağlamında bütüncül bir bakış açısı, çok paydaşlı diyalog gerektiriyor" dedi.

"Birçok sektörde dijital dönüşüm olgusunu çalışıyoruz"

Kaslowski, sözlerine söyle devam etti: "Daha hızlı ve kaliteli üretimi mümkün kılmak için üretilen 3D teknolojisinin yapay dokular ve yapay organlar oluşturduğuna tanık oluyoruz. İleri materyaller ve gen düzenleme teknolojileriyle dijital ve fiziksel dünyalar arasında sınırların giderek daha da bulanıklaştığını görüyoruz. TÜSİAD da, dijital dönüşüm sürecine holistic (bütüncül) bir perspektiften yaklaşarak 4'üncü sanayi devrimini tüm boyutlarıyla ele alan çalışmalar yürütüyor. Bu devrimi salt dijital teknolojinin, üretim sistemlerine entegre olarak görmüyoruz. Yapay zekanın daha yoğun kullanımıyla ortaya çıkacak veri güvenliği sorunu istişare ediyoruz. İş modellerinin değişmesiyle mevcut yetkinliklerdeki dönüşümü çalışıyoruz. Robotlardan vergi alınması tartışmalarını takip ediyoruz. Blok zinciri teknolojisinin çevresel sürdürülebilirliğe sağlayacağı büyük katkıyı analiz etmeye çalışıyoruz. Çevre ve iklim değişikliğinden etiğe, mevzuattan yönetişime kadar 4'üncü sanayi devrimini tüm yönleriyle ele alıyoruz. Finanstan tarıma, imalat sanayinden turizme kadar birçok sektörde dijital dönüşüm olgusunu çalışıyoruz. SD2 programı, TÜSİAD'ın bu bakış açısını en iyi yansıtan çalışmalarındandır. SD2, yaptığımız hemen hemen her çalışmaya dokuyor. Daha önce gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımızın hem nedeni hem de sonucu".

"Türkiye'de teknoloji kullanan ve teknoloji üreten firmalar arasındaki iletişim eksikliği var"

Türkiye'de teknoloji kullanan ve teknoloji üreten firmalar arasındaki iletişim eksikliği olduğunu vurgulayan Bahadır Balkır, "Türkiye'de çok sayıda teknoloji üreten firma var. Fakat bilinirlik çok eksik olduğu için teknoloji kullanan firmalar, maalesef bu teknoloji üreticilerine fazla ulaşamıyorlar. Biz bu amaçla SD2 projesini başlattık. Türkiye'deki teknoloji üreticilerini daha fazla ön plana çıkartalım istedik. Teknoloji üreticilerini daha fazla ön plana çıkartalım ve teknoloji üreticilerinin oluşturduğu bu ekosistemi daha yaygın hale getirelim istedik. Çünkü sanayi 4.0'da en önemli unsurlardan bir tanesi tabii ki teknolojiyi kullanmaktır. Ama bizim burada ön plana çıkardığımız konulardan bir tanesi de, bu kullanılacak teknolojinin Türkiye'de üretilmesidir. Bu Türkiye için çok önemli bir konudur. Biz de bu konuda SD2 olarak çok ciddi destek verdiğimize inanıyoruz" şeklinde konuştu.

"TÜSİAD'ın çok ciddi bir paydaş ağı var"

Programa katılan şirket ve tedarikçiler hakkında rakam veren Perihan İnci, "Platforma ilk kez ve geçen senekinden farklı 624 teknoloji tedarikçisi kayıt oldu. Platformda yer alan çağrılara çözüm ekleyen 274 tedarikçi oldu. Ön elemede teknoloji kullanıcılarının seçtiği STEP'e davet edilen teknoloji tedarikçi 100 artı 50 firma davetli. Hem firmaların görüşmek istediği hem de bizim potansiyel gördüğümüz ve bu programa faydası yakından tanıklık edecek 50 tedarikçiyi daha davet ettik. Step sonucunda teknoloji kullanıcılarıyla eşleşen teknoloji tedarikçisinin 18 olmasını bekliyoruz. Platformda kaydı bulunan bin 626 şirket mevcut. Platformda kayıtlı bin 244 teknoloji tedarikçisi bulunuyor. Bu rakam önemli bir rakam. Bu program sebebiyle biz devlet kademelerinde pek çok kurumla görüştük. TÜSİAD'ın çok ciddi bir paydaş ağı var. Bunun faydasıyla da biz bu rakama ulaşabildik. 2 bin 870 tane bu yola baş koymuş şirket var. 434 tane 2018-2019 çözüm önerisi sunabilen teknoloji tedarikçisi var. Bu sayıların hepsi Türkiye için çok kıymetlidir" diye konuştu.

Kaynak: İHA