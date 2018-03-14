Tüsiad'dan "Körfez Ağı" Ziyareti

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), Körfez Ağı ilk ziyaretini 11-13 Mart'ta Dubai ve Bahreyn'e düzenledi.

TÜSİAD açıklamasına göre, Türkiye'nin Körfez ülkeleriyle karşılıklı ticaret ve yatırım ilişkilerine katkıda bulunmak amacıyla 2017 yılında kurulan TÜSİAD Körfez Ağı ilk ziyaretini 11-13 Mart'ta Dubai ve Bahreyn'e düzenledi.

TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Sekreteri Bahadır Kaleağası, TÜSİAD Körfez Ağı Başkanı Bilgün Gürkan ve TÜSİAD Küresel Ekonomik İlişkiler Direktörü Tamer Şen'den oluşan heyet, ziyaret kapsamında, Dubai ve Bahreyn'de Türk diplomatik misyonu, Dubai Ticaret ve Sanayi Odası, Jebel Ali Serbest Bölgesi, Türk İş Konseyi, Dubai Uluslararası Finans Merkezi, Bahreyn Ticaret ve Sanayi Bakanlığı Müsteşarının yanı sıra Türk ve yabancı firmalar ile bir araya geldi.



Temaslarda, Türkiye'deki iş ortamı, Türkiye-Körfez Bölgesi arasındaki ekonomik ilişkiler, Türkiye-AB ilişkilerinin Türkiye-Körfez ilişkilerine etkisi ile önümüzdeki dönemde hayata geçirilebilecek ortak iş birliği alanları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaleağası, TÜSİAD'ın Pekin, Şanghay, Washington, Brüksel, Londra, Berlin, Paris, Silikon Vadisi gibi dünyanın önde gelen iş merkezlerinde etkin olan bir kuruluş olduğunu belirtti. Bu bölgelerde güçlü üye ve iletişim ağlarının mevcut olduğunu aktaran Kaleağası, şunları kaydetti:

"Dünyanın en önemli iş merkezlerinden biri olan Körfez Bölgesi'ndeki mevcudiyetimizi ve etkinliğimizi de çok önemsiyoruz. Geçen sene kurduğumuz TÜSİAD Körfez Ağı'nın çalışmalarının bir yansıması olarak ilk ziyaretimizi Bahreyn ve Dubai'ye düzenledik. Ziyaret çerçevesinde bölgenin önde gelen iş dünyası kuruluşları ve şirketleri ile görüştük. TÜSİAD Körfez Ağı çalışmaları ile bu bölgedeki iş dünyasına, Türkiye'yi, Türkiye'deki yatırım ortamını ve fırsatları daha iyi anlatmayı hedefliyoruz. Biz de bu çalışmalar sonucunda bölgenin potansiyelini daha iyi anlayacak ve Türk iş dünyasına bu konuda yön gösterebileceğiz. Ziyaret çerçevesinde Türkiye'nin AB ilişkilerinin önemini bir kez daha teyit etme fırsatı bulduk. Körfez Bölgesi iş dünyasının, Türkiye ekonomisinin dinamizmi kadar, Avrupa'ya aidiyetini ve Avrupa Birliği ile ilişkilerini de önemsediğini gördük. Türkiye ne kadar Avrupa'nın Avrasya merkezi olmayı başarırsa ve AB ile güçlü ilişkiler tesis ederse Körfez Bölgesi için o kadar değerli olacaktır."