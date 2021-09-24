Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'na Temel Tıp Bilimleri Testi ve Klinik Tıp Bilimleri Testi olmak üzere binlerce aday katılım sağladı. Peki, TUS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? TUS açıklandı mı 2021? TUS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar haberimizde... Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

TUS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI 2021?

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2021-TUS 2. Dönem) 5 Eylül 2021 tarihinde uygulandı.

2021 sınav takvimine göre; TUS sonuçları 30 Eylül 2021 tarihi itibariyle ÖSYM'nin sonuç sorgulama sayfasında olacak.

Adaylar, sonuçları AİS şifreleri ile kolayca öğrenebilecek. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

TUS NEDİR?

1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun, 26 Nisan 2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği (TUEY), Yükseköğretim Kanunu ve ilgili yönetmeliklerin hükümleri çerçevesinde Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde ve üniversitelerin tıp fakültelerinde tıpta uzmanlık eğitimi görmek isteyen adayların seçme işlemleri Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yürütülmektedir.

Yeterlik ve yarışma esaslarına dayanan uzmanlık eğitimi giriş sınavlarında adayların, tıp alanındaki temel kavram, ilke ve yöntemleri tanıma, kavrama; bu kavram, ilke ve yöntemler ile düşünme ve bunları belli durumlara uygulama yetilerini yoklayan sorular bulunmaktadır. Mesleki Bilgi Sınavının amacı bu sınav sonucuna göre tıpta uzmanlık eğitimine kabul edilecek adayları seçerek tercihlerine göre mevcut kontenjanlara yerleştirmektir.

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