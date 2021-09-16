Turunçgilde yeni sezon mandalina ihracatı 28 Eylül'de başlıyor - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Turunçgilde yeni sezon mandalina ihracatı 28 Eylül'de başlıyor

AA / Mustafa Ünal Uysal - Haberler | Ekonomi
Turunçgilde yeni sezon mandalina ihracatı 28 Eylül'de başlıyor

Ulusal Turunçgil Konseyi Başkanı Kemal Kaçmaz, yeni sezon mandalina ihracatına 28 Eylül'de başlanacağını bildirdi.

Ulusal Turunçgil Konseyi Başkanı Kemal Kaçmaz, yeni sezon mandalina ihracatına 28 Eylül'de başlanacağını bildirdi.

Kaçmaz, yazılı açıklamasında, turunçgilde yeni ihracat sezonunun 20 Ağustos'ta mayer cinsi limonla başladığını hatırlattı.

Sezondan beklentilerinin yüksek olduğunu belirten Kaçmaz, turunçgil ürünlerinden mandalinanın kesimine 22 Eylül'de başlanacağını aktardı.

Üreticilere hasat sezonunda başarı dileyen Kaçmaz, "Turunçgil kesim ve ihraç komisyonunun bölgemizde yaptığı incelemeler sonucu mandalina (okitsu ve miho-wase) çeşitlerinin gerekli olgunluğa eriştiği tespit edildi. Bu ürünün 22 Eylül'de kesimine, 28 Eylül'de de ihracatına izin verilmiştir. İyi bir sezon geçireceğimizi ümit ediyor, üreticilerimiz ve ihracatçılarımızın güzel bir sezon geçirmesini temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.

AA / Mustafa Ünal Uysal - Ekonomi Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Bensu Soral Demet Akalın Acun Ilıcalı Serenay Sarıkaya
Spor Halis Özkahya Mustafa Denizli Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Fatih Terim Hakan Binbaşgil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Turunçgilde yeni sezon mandalina ihracatı 28 Eylül'de başlıyor - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.09.2021 14:15:55. #1.12#