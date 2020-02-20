TÜRSAB Marmaris Temsil Kurulu Başkanı Esin'den yeni sezon değerlendirmesi

20.02.2020 13:37 | Son Güncelleme: 20.02.2020 13:37

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Marmaris Temsil Kurulu Başkanı Suat Esin, 2020 turizm sezonu öngörülerini kamuoyuyla paylaştı.



Marmaris'in turizm beklentilerini anlatan Suat esin, "Yeni sezon da özellikle Thomas Cook'un iflasının ardından İngiliz pazarı ile ilgili endişeler vardı fakat Jet2Holidays, Tui gibi büyük firmaların sahip çıkması ile bu pay yüzde 15 artabilir. Hatta rezervasyonlarda bu artışları gözlemledik. Biz bölge olarak Mart ayından Kasım ayının ortasına kadar iş yapıyoruz, bu Mart ayında da ufak tefek rezervasyonlar var. Turizm pamuk ipliğine bağlı bir sektör, şu anda veriler iyi. Fakat dünya da bir gerginlik var. Suriye ile aramızdaki gelişmeler ve bunun sonucunda müttefiki Rusya'nın turizm payını etkiler mi bekleyip göreceğiz. Bir olumsuzluk olmaz ise hem İngiliz hem de Rus piyasasında bir artış olacağı gözleniyor" dedi.



Ortadoğu'nun karışıklığı turizme yansıyor



Marmaris bölgesini tercih eden turistlere bakıldığında İngiliz ve Ruslardan sonra Ortadoğuluların geldiğini kaydeden Suat Esin, "Ortadoğu'da karışıklık devam ederse tabii ki bölgemiz turizmi etkilenir. Her yağmur yağmasında denizin kahverengine dönmesi bir doğa olayıdır. Dağlardan gelen topraklı sular denize dökülüyor, denizlerde kirlilik ya da bir kötü kullanım olsa biz de müdahalemizi yaparız. Fakat bu olayın bu kadar büyütülmesinden bizler de rahatsız oluyoruz" diye konuştu. - MUĞLA

Kaynak: İHA