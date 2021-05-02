TÜRSAB'dan "tam kapanmadaki hataların Türk turizmine zarar verdiği" iddiası Açıklaması
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TÜRSAB'dan "tam kapanmadaki hataların Türk turizmine zarar verdiği" iddiası Açıklaması

TÜRSAB'dan 'tam kapanmadaki hataların Türk turizmine zarar verdiği' iddiası Açıklaması
Anadolu Ajansı / Musab Turan - Haberler | Ekonomi

Türkiye Seyahat Acentaları Birliğinden (TÜRSAB) yapılan açıklamada, "Çok sayıda iş kolu çalışanı kısıtlamalardan muaf tutulurken, yabancı turistlerin tüm kısıtlamalardan muaf olduğu her düzenlemede yer alırken, bu turistlere hizmet verecek seyahat acentelerinin muafiyet kapsamı...

Türkiye Seyahat Acentaları Birliğinden (TÜRSAB) yapılan açıklamada, "Çok sayıda iş kolu çalışanı kısıtlamalardan muaf tutulurken, yabancı turistlerin tüm kısıtlamalardan muaf olduğu her düzenlemede yer alırken, bu turistlere hizmet verecek seyahat acentelerinin muafiyet kapsamı dışında değerlendirilmesinin mantıklı bir izahı, savunulacak bir tarafı da yoktur." ifadesi kullanıldı.

TÜRSAB açıklamasında, Tam Kapanma Tedbirleri Genelgesi ve Görev Belgesi uygulamasındaki hataların Türk turizmine zarar verdiği belirtildi.

Tam Kapanma Tedbirleri Genelgesi ile yabancı turistlerin kısıtlamalardan muaf tutulduğu aktarılan açıklamada, otellerin hizmet vermeye devam ettiği bildirildi.

Turistleri ülkeye getiren ve onları havaalanından alıp oteline götürmek, gezdirmek ve tatili biteni ülkesine geri dönmek üzere otelinden alıp uçağına bindirmekle görevli seyahat acentelerinin bu hizmetlerini veremediği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Seyahat acentesinden hizmet satın almış turistler, satın aldıkları hizmete ulaşamıyor ve tatilleri zehir oluyor. İçişleri Bakanlığı, Tam Kapanma Tedbirleri Genelgesi'nde yabancı turistlere hizmet verecek seyahat acentelerini muafiyet listesine eklemediği gibi, e-devlet üzerinden yapılacak ve kısıtlamada görevini yapacak kişilere verilecek Görev Belgesi başvurusunda otel çalışanlarına ilişkin tanım varken, seyahat acentelerin faaliyet alanı 'muaf olmayan işler' kapsamında değerlendiriliyor. Bu nedenle seyahat acentelerinin başvuruları reddediliyor, turistler tura çıkamıyor, otellerine gidemiyor.

TÜRSAB, daha önceleri olduğu gibi, kısıtlama dönemlerinde ve en son Tam Kapanma Tedbirleri Genelgesi ile ilgili İçişleri Bakanlığına yabancı turistlere hizmet verecek seyahat acentelerinin kısıtlamalardan muaf olmaları hususunu hatırlatan, talep eden çok sayıda başvuru yapmış olsa da bu başvurulara bugüne kadar bir cevap alamamıştır."

TÜRSAB'ın aynı başvuruları, Kültür ve Turizm Bakanlığına da yaptığı bildirilen açıklamada, İçişleri Bakanlığı ile görüşülerek bu sorunun çözümlenmesi talebine cevap alınamadığı kaydedildi.

Açıklamada, "Çok sayıda iş kolu çalışanı kısıtlamalardan muaf tutulurken, yabancı turistlerin tüm kısıtlamalardan muaf olduğu her düzenlemede yer alırken, bu turistlere hizmet verecek seyahat acentelerinin muafiyet kapsamı dışında değerlendirilmesinin mantıklı bir izahı, savunulacak bir tarafı da yoktur. Açık olan, bu uygulamadan; bedelini ödedikleri hizmetleri alamayan yabancı turistler ve tur operatörlerinin ülkemize güveninin sarsılacağı, bundan da Türk turizminin zarar göreceğidir." ifadeleri kullanıldı.

"Muafiyet hakkına seyahat acentelerini de dahil etmelidir"

Kısıtlamanın ikinci gününde Antalya'dan, Marmaris'ten, İstanbul'dan yükselen şikayetlerin, bu yanlıştan dönülmemesi halinde turizm sezonunu başlamadan yaralayacak görüntü ve haberlerin kısıtlama sürecinin sonuna kadar çığ gibi artacağını gösterdiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İçişleri Bakanlığı, kendi içinde çelişkili bu uygulamaya son vererek yabancı turistlere hizmet edecek seyahat acentelerine ve görevlilerine kısıtlama süresince çalışabilme olanağını sağlamalı ve çok sayıda sektörle birlikte turizm sektöründe otellere tanınan muafiyet hakkına seyahat acentelerini de dahil etmelidir. Aksi takdirde seyahat acentelerinin telafisi mümkün olmayan zararlara uğramasına neden olacak bu uygulamalar, turizm sektöründe 2021 yılının da kayıp olmasına neden olacaktır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musab Turan

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