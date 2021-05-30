"Turquality Projesi" kapsamında, Las Vegas Üniversitesinden şeflere Türk yemekleri anlatıldı
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"Turquality Projesi" kapsamında, Las Vegas Üniversitesinden şeflere Türk yemekleri anlatıldı

'Turquality Projesi' kapsamında, Las Vegas Üniversitesinden şeflere Türk yemekleri anlatıldı
Anadolu Ajansı / Yusuf Şahbaz - Haberler | Ekonomi

Ticaret Bakanlığınca desteklenen Turquality Projesi kapsamında Ege İhracatçı Birliklerince düzenlenen çevrim içi etkinlikte İzmir Ekonomi Üniversitesinden (İEÜ) şefler, ABD'nin Las Vegas Üniversitesinden şeflere, Türk baharatlarıyla kuzu şiş, çipura ve bulgur pilavı yapımını anlattı.

Ticaret Bakanlığınca desteklenen Turquality Projesi kapsamında Ege İhracatçı Birliklerince düzenlenen çevrim içi etkinlikte İzmir Ekonomi Üniversitesinden (İEÜ) şefler, ABD'nin Las Vegas Üniversitesinden şeflere, Türk baharatlarıyla kuzu şiş, çipura ve bulgur pilavı yapımını anlattı.

Türk baharatlarını tanıtmak üzere düzenlenen etkinliğe İEÜ Gastronomi ve Mutfak Sanatları Yüksek Okulundan şefler ile Las Vegas Üniversitesinden şefler katıldı.

Türkiye'den gönderilen isot, sumak, kekik, defne, ada çayı gibi baharatları kullanan ABD'li şefler, tavuk ve mayonez yapıp katılımcılara tattırdı. Etkinliğin İzmir ayağında da İEÜ Gastronomi ve Mutfak Sanatları Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi Eğitmen Şef Ece Şener Aslay ile Araştırma Görevlisi Şef Asistanı Aypar Satı, baharatlarla kuzu şiş, çipura, bulgur pilavı ve salata hazırladı.

İEÜ Uygulamalı Yönetim Bilimleri Yüksekokulu Müdürü Dr. Betül Öztürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, proje kapsamında Türk mutfağının Las Vegas Üniversitesinin müfredatına girdiğini söyledi.

Etkinlik kapsamında ilk kez canlı yayında Amerika'dan bir üniversite ile ortak etkinlikte yemek yaptıklarını belirten Öztürk, bu üniversiteye İEÜ öğretim üyeleri tarafından hazırlanacak geleneksel Türk mutfağına ait eğitim videolarının da gönderileceğini bildirdi.

Tanıtım faaliyetleri ihracat rakamlarına yansıdı

Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Cahit Doğan Yağcı ise ABD'nin dünyanın en büyük gıda ithalatçılarından biri olduğunu dile getirdi.

Tanıtım faaliyetlerinin devam edeceğini aktaran Yağcı, şunları kaydetti:

"Belki bir süreç gerekecek ama ABD çok büyük pazar. Ben sonucun iyi olacağını inanıyorum. Las Vegas'taki otellerin menülerinde her türlü kültürel mutfak ve yemek var. Dolayısıyla oradan başlayarak gitmek lazım ama tabii bugünden yarına olacak şey değil. Kalite, lojistik ve güven duygusunu iyi oluşturmak lazım. Pazara girerken tanıtım yaptık, iyi gidiyoruz. Bunlar ihracat rakamlarımıza da yansıyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Şahbaz

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