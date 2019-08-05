Türkler parayı gıda ve ulaşıma; Avrupalı ise eğlence, kültür, lokanta ve otele harcıyor

Türkiye ve Avrupa'da hanehalklarının yaptığı tüketim harcamaları, gider türüne göre değişiyor. En büyük fark ise gıda, ulaşım, eğlence, kültür, lokanta ve otelde görülüyor. Türkiye'de hanehalkı gıda ve alkolsüz içeceğe AB'ye göre yüzde 61 daha fazla bütçe ayırıyor. Bu fark, ulaştırmada yüzde 44. AB'deki hanehalklarının Türkiye'den daha fazla harcama yaptığı kalemlerin başında ise eğlence ve kültür geliyor. Avrupalılar bu kaleme Türkiye'den yüzde 68 daha fazla harcama yapıyor. Avrupalılar lokanta ve otele de Türklerden yüzde 30 daha fazla bütçe ayırıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Avrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) açıkladığı 2017 "Hanehalkı Tüketim Harcaması" verileri Türkiye ve Avrupa Birliği'nde (AB) harcamanın, gider türlerine göre değiştiğini gösteriyor. Türkiye ve AB'de en büyük harcama kalemi konut ve kira. 2017 yılında Türkiye'de hanehalkının tüketim harcamasında konut ve kiranın payı yüzde 24,7. Bu oran AB'de ise yüzde 24,2. Euronews.com'da Görüntüle