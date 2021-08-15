Türkiye Yıldızlar Judo Şampiyonası sona erdi
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Türkiye Yıldızlar Judo Şampiyonası sona erdi

Türkiye Yıldızlar Judo Şampiyonası sona erdi
Anadolu Ajansı / Musa Samur - Haberler | Spor

Türkiye Judo Federasyonunun 2021 yılı faaliyet programında yer alan Yıldızlar Türkiye Şampiyonası Aksaray'da tamamlandı.

Türkiye Judo Federasyonunun 2021 yılı faaliyet programında yer alan Yıldızlar Türkiye Şampiyonası Aksaray'da tamamlandı.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Aksaray Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonun son gününde kadınlar 57, 63 ve +63 ile erkekler 66, 73 ve +73 kiloda müsabakalar yapıldı.

Şampiyonanın son gününde dereceye giren sporcular şöyle:

Kadınlar:

57 kilo:

1. Fulya Ergen

2. Ervanur Efe

3. Deniz Yeşilyurt

3. Firdevs Dilbirliği

63 kilo:

1. Sinem Oruç

2. Tuana Gülenay

3. Esma Karaahmet

3. Atiye Naz Apar

+63 kilo:

1. Sema Mete

2. Sema Yıldırım

3. Ayşe Zöngür

3. Nisanur Serin

Erkekler:

66 kilo:

1. Tuğrul Koçak Pinegöz

2. Hamza Arslan

3. Kaan Kaymak

3. Çınar Türker

73 kilo:

1. Ömer Hökelek

2. Ömer Faruk Dilbirliği

3. Berat Abdullah Keskin

3. Alper Koçak

+73 kilo:

1. Fatih Dursun

2. Zübeyir Talha Polat

3. Battal Serdar Arslan

3. Aytaç Aykut Gündoğan

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Samur

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