Türkiye'ye yatırım yapmaktan vazgeçen Volkswagen, Slovakya fabrikasını üretim kapasitesini artıracak

Volkswagen CEO'su Herbert Diess, mevcut üretim kapasitesinin koronavirüs nedeniyle şimdilik yeterli olduğunu, bu nedenle Türkiye'de kurulması planlanan yeni bir fabrika açmaktan vazgeçip Slovakya'daki üretim tesisini güçlendireceklerini söyledi.

Türk otomotiv endüstrisinin yakından takip ettiği "Volkswagen'in Türkiye yatırımı" beklendiği gibi olmadı. Bizzat Volkswagen CEO'su tarafından yapılan açıklamalara göre Alman otomotiv devi, Türkiye'de bir üretim tesisi kurmaktan vazgeçti.

ŞİRKET BİLE KURULMUŞTU

Konuyla ilgili haberler ilk ortaya çıktığında Volkswagen'in yeni üretim tesisi için Türkiye'yi seçeceğine kesin gözüyle bakılıyordu. Hatta şirket, bu kapsamda geçtiğimiz yılın ekim ayında Volkswagen Turkey Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ. adında 943.5 milyon TL sermayeli bir şirket kurdu.

SLOVAKYA'DAKİ TESİSE YATIRIM YAPILACAK

Volkswagen CEO'su Herbert Diess, kısa süre önce otomobil odaklı Alman web sitesi Automobilwoche'ye yaptığı açıklamalarda koronavirüs salgını nedeniyle talebin düştüğünü belirtirken, ellerindeki üretim kapasitesinin mevcut talebi karşılamaya yeterli olduğunu ifade etti. Bu nedenle de Volkswagen, yeni bir fabrika kurmak yerine Slovakya'da bulunan mevcut tesisini büyütmeye karar verdi.

MANİSA'DA ÜRETMEYİ PLANLADIKLARI MODELLER DE SLOVAKYA'DA ÜRETİLECEK

Volkswagen'in Slovakya, Bratislava'da bulunan fabrikası halihazırda Touareg, Audi Q7, Audi Q8 ve Porsche Cayenne gibi modellerin üretiminden sorumluydu. Şirket, 1 milyar euro değerinde bir yatırım gerçekleştirerek buradaki üretim tesisini büyütecek ve fabrikaya bir üretim bandı daha ekleyecek. Yeni üretim bandında, şirketin Manisa'ya açacağı fabrikasında üretmeyi planladığı Passat ve Skoda Superb modelleri üretilecek.