Türkiye'ye Yapılan Ekonomik Saldırılar

AK Parti Samsun İl Başkanı Hakan Karaduman, "Bağımsızlığımıza yönelik bir ekonomik saldırı altında olduğumuz herkesin malumu. Ama ülkemiz bunun altında çıkabilecek güçte ve kararlılıkta olduğunu herkese gösteriyor." dedi.

Karaduman, teşkilat başkanlığı binasında düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Geçen hafta Ankara'da yoğun bir program gerçekleştirerek ilgili bakanlarla görüşmeler yaptıklarını ifade eden Karaduman, milletvekilleri ve büyükşehir belediye başkanı ile birlikte kentte yapılan ve yapılacak olan çalışmaların değerlendirildiğini söyledi.

Ziyaretlerinin oldukça verimli geçtiğini ifade eden Karaduman, "Çarşamba Organize Sanayi Bölgesi son aşamalara kadar gelindi. 19 Mayıs'ın 100. yılı münasebetiyle 2019'da Samsun'da bu 100. yılı daha özel kutlamak adına da özellikle Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımızın da önderliğinde bir program gerçekleştirmekle ilgili ön çalışmaya başladık. Samsun valimizinde şu anda bir çalışmaları var. Kültür ve Turizm Bakanımıza da konuyu arz ettik." dedi.

Karaduman, Samsun'da sağlıklı ilgili önemli yatırımlar olduğuna işaret ederek, Şehir Hastanesi ile Atakum ve Tekkeköy'deki hastanelerin projeleriyle ilgili önemli bir aşama kaydedildiğini belli başlı bitmeye yakın projelerin hızlıca bitirilmesi yönünde ilgili bakanlardan söz aldıklarını belirtti.

Tarım ve Orman Bakanı ile ilgili bürokratlarla da görüştüklerini belirten Karaduman şöyle konuştu:

"Çarşamba ve Bafra ovalarımızla ilgili sulama konusunda da programın hızlandırılması ve yatırımları noktasında söz aldık. Takibini yapacağız. Cumhurbaşkanımızın başkanlığında il başkanları toplantısına katıldık. Bağımsızlığımıza yönelik bir ekonomik saldırı altında olduğumuz herkesin malumu. Ama ülkemiz bunun altında çıkabilecek güçte ve kararlılıkta olduğunu herkese gösteriyor.

Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm hükümetimiz ve milletimizin birlik beraberlik içerisinde bu süreci kolaylıkla atlatabileceğini olan inancını yeniledi. Bizim de bu inancımız ve kararlılığımız devam ediyor. İnşallah 2019 yılında daha güçlü bir ülke olarak yolumuza devam edeceğiz."