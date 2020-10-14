Türkiye'ye ofis açıp vergi ödemeyi kabul eden Booking.com yeniden açılıyor
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Türkiye'ye ofis açıp vergi ödemeyi kabul eden Booking.com yeniden açılıyor

14.10.2020 09:21 | Son Güncelleme: 14.10.2020 09:31
Türkiye'ye ofis açıp vergi ödemeyi kabul eden Booking.com yeniden açılıyor

İnternet düzenlemelerin ardından, Spotify'dan sonra tatil rezervasyon sitesi Booking.com Türkiye'de ofis açarak vergi ödemeyi kabul etti. Gereken işlemlerin yapılmasından sonra Booking.com'un erişime açılması bekleniyor.

Türkiye'de internet düzenlemesinin ardından, bazı şirketler ofis açarak vergi ödemeyi kabul etti. Dünİsveç merkezli Spotify'ın yayın lisansı alacağını açıklamasının ardından bir haber de Hollanda merkezli online rezervasyon sitesi Booking.com'dan geldi.

Sabah'tan Betül Alakent'in haberine göre, Booking.com'un da Türkiye'de ofis açmayı ve vergi ödemeyi kabul ettiği öğrenildi. Ofis açmak için çalışmalarını sürdüren şirketin, Türkiye'de elde ettiği cirodan yüzde 7.5 vergi vereceği belirtildi. Gereken işlemlerin tamamlanmasından sonra siteye getirilen erişim engelinin kaldırılması bekleniyor.

2017 YILINDA ERİŞİM ENGELİ GETİRİLMİŞTİ

Türkiye'de vergi ödemediği ve haksız rekabete neden olduğu gerekçesiyle Booking.com'a 2017'de erişim engeli getirilmişti. Siteye Türkiye'den giren tatilciler, otelleri sitede görüntüleyemiyordu. Yurt dışından girişlerde ise otellerin görüntülenmesine bir sıkıntı yaşanmıyordu. Türkiye'den Booking.com'a girenler yurt dışındaki otellere de erişebiliyordu. Şirketin Türkiye'de ofis açması ve rekabet dengesini korumak için vergi ödemeyi kabul etmesinin ardından erişim engelinin kaldırılacağı belirtiliyor.

ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE OFİSİN AÇILMASI BEKLENİYOR

Şirket yetkililerinin Türkiye'de Turizm, Maliye ve Ticaret Bakanlıkları ile görüşmelerini sürdürdüğü öğrenildi. Şirketin önümüzdeki günlerde ofis açma işlemlerini tamamlayacağı aktarıldı. Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) siteyle ilgili dava açmıştı. İstanbul 5. Asliye Ticaret Mahkemesi sitenin faaliyetinin durdurulmasına karar vermişti. Site avukatları karara itiraz etmişti.

500 BİN LİRALIK TEMİNAT

Mahkemenin kararında, "Davalı site haksız rekabete yol açan reklamlara yer vermiştir. 'booking.com' olarak en iyi fiyatları garanti eden bir internet sitesi kurmayı amaçlıyoruz', 'En düşük fiyatlar', 'Booking.com hem şehirlerde hem de deniz kenarı veya kırsal bölgelerde en iyi otel fiyatlarını garanti etmektedir' vb. şekilde haksız rekabete yol açan reklamların siteden ve tüm online uygulamalardan kaldırılmasına karar verilmiştir. Ayrıca 500 bin lira teminatın yatırılması halinde daha önce verilen ihtiyati tedbir kararının kaldırılarak faaliyetlerine devam etmesine karar verildi" denildi.

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