Türkiye'ye dev yatırım hazırlığı! Aramızı düzelttiğimiz Birleşik Arap Emirlikleri'nden milyar dolarlarla geliyorlar - Haberler Ekonomi
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Türkiye'ye dev yatırım hazırlığı! Aramızı düzelttiğimiz Birleşik Arap Emirlikleri'nden milyar dolarlarla geliyorlar

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Ekonomi
Türkiye'ye dev yatırım hazırlığı! Aramızı düzelttiğimiz Birleşik Arap Emirlikleri'nden milyar dolarlarla geliyorlar

Birleşik Arap Emirlikleri-Türkiye ilişkilerinde esen ılımlı rüzgarların etkisi ekonomiye hızlı yansıdı. Türkiye ile ilişkilerde düzelme yaşayan Birleşik Arap Emirlikli yatırımcılar, Türkiye'de yaptıkları inceleme sonucunda Türk Finans teknolojisi ve sağlık sektörü firmalarına 1 milyar dolara kadar yatırım yapma görüşüne vardı. Yatırım çalışmalarında sona gelindiği belirtiliyor.

Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki ılımlı rüzgar, ekonomiye de yansıyor. Sağlık sektörünün ciddi gelişme yaşadığı Türkiye'de bu alan yatırım yapmak isteyen Abu Dabili yatırımcılar Türkiye'de yaptıkları incelemelerin ardından 1 milyar dolara kadar yatırım yapılabileceğini değerlendirmeye aldı.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre aylardır süren görüşmeler, Abu Dabi Velihat Prensi Muhammed Bin Zayed El Nahyan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında geçen ay gerçekleşen telefon görüşmesinden önce başladı.

Konuya yakın üç kaynağa göre Emirlik'in en büyük fonu Abu Dhabi Investment Authority (ADIA) ve en yeni kurulan fonu ADQ, Türk şirketleriyle geçtiğimiz haftalarda görüşmeler yaptı. Bir kaynağa göre sadece ADQ, Türk finans sektörü ve sağlık sektörü firmalarına 1 milyar dolara kadar yatırım yapmayı değerlendiriyor.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin ikinci en değerli halka açık şirketi olan International Holding'in (IHC) sözcüsü sağlık ve sanayi sektörlerindeki yatırım fırsatlarını değerlendirdiklerini söyledi. Sözcü "Türkiye bizim için büyük bir yatırım fırsatı olabilecek en önemli gıda işleme tesislerinden birine sahip" diye konuştu.

Bir kaynağa göre aralarında Abu Dhabi merkezli Royal Group'a ait özel yatırım şirketi Chimera Investments ve Nerve Holding'in de olduğu diğer fonlar Türkiye'yi incelerken bu fonların her biri 1 milyar dolara kadar yatırım yapabilir. Görüşmeler erken aşamada olsa da Suriye ve Libya'da karşı karşıya gelen iki ülke arasındaki ilişkilerdeki yumuşamaya işaret ediyor.

Haberler.com - Ekonomi Haberleri
Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Ekonomi Haberleri
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Haber: Türkiye'ye dev yatırım hazırlığı! Aramızı düzelttiğimiz Birleşik Arap Emirlikleri'nden milyar dolarlarla geliyorlar - Haberler Ekonomi
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