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TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

-------------------------------------------------------19/08 10: 00 Özel sektörün dış kredi borcu19/08 14: 30 Konut fiyat endeksi20/08 14: 00 TCMB politika faizi20/08 17: 30 Merkezi yönetim borç stoku21/08 10: 00 Tüketici güven endeksi24/08 11: 00 Giriş çıkış yapanlar25/08 10: 00 Kapasite.

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ
18.08.2020 09:11 | Son Güncelleme: 18.08.2020 09:15

TÜRKİYE

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19/08     10: 00     Özel sektörün dış kredi borcu19/08     14: 30     Konut fiyat endeksi20/08     14: 00     TCMB politika faizi20/08     17: 30     Merkezi yönetim borç stoku21/08     10: 00     Tüketici güven endeksi24/08     11: 00     Giriş çıkış yapanlar25/08     10: 00     Kapasite kullanım oranı25/08     10: 00     Reel kesim güven endeksi28/08     10: 00     Ekonomik güven endeksi31/08     10: 00     GSYH31/08     10: 00     Dış ticaret dengesi-----------------------------------------------------------    DÜNYA     TSİ-----------------------------------------------------------18/08   15: 30   ABD yeni konut inşaatları 18/08   15: 30   ABD inşaat ruhsatları 19/08   11: 30   İngiltere TÜFE19/08   12: 00   Euro bölgesi TÜFE nihai20/08   15: 30   ABD işsizlik maaş başvuruları20/08   15: 30   ABD Philadelphia Fed endeksi21/08   10: 30   Almanya imalat PMI21/08   10: 30   Almanya hizmetler PMI21/08   11: 00   Euro bölgesi imalat PMI21/08   11: 00   Euro bölgesi hizmetler PMI21/08   11: 30   İngiltere perakende satışlar21/08   16: 45   ABD imalat PMI21/08   17: 00   ABD ikinci el konut satışları25/08   09: 00   Almanya GSYH25/08   11: 00   Almanya Ifo endeksi25/08   17: 00   ABD tüketici güven endeksi25/08   17: 00   ABD yeni konut satışları26/08   15: 30   ABD dayanıklı mal siparişleri27/08   15: 30   ABD GSYH27/08   15: 30   ABD çekirdek GSYH27/08   15: 30   ABD işsizlik maaş başvuruları28/08   15: 30   ABD kişisel gelirler28/08   15: 30   ABD kişisel harcamalar28/08   15: 30   ABD çekirdek PCE28/08   16: 45   ABD Chicago PMI28/08   17: 00   ABD Mich tüketici güven endeksi

31/08   15: 00   Almanya TÜFE


Kaynak: DHA

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