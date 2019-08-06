TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

------------------------------------------------------------------------------------------------06/08 10: 00 Hanehalkı yurtiçi turizm08/08 11: 00 Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları09/08 10: 00 Süt ve Süt Ürünleri Üretimi09/08 10: 00 Kümes Hayvancılığı Üretimi09/08 10: 00 Kırmızı.

06.08.2019 09:15
TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE
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06/08         10: 00     Hanehalkı yurtiçi turizm
08/08         11: 00     Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları
09/08         10: 00     Süt ve Süt Ürünleri Üretimi
09/08         10: 00     Kümes Hayvancılığı Üretimi
09/08         10: 00     Kırmızı Et Üretim İstatistikleri
09/08         10: 00     Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi
15/08         10: 00     Sanayi Üretim Endeksi
19/08         10: 00     Perakende Satış Endeksleri
19/08         10: 00     Ciro Endeksleri
20/08         10: 00     Konut Satış İstatistikleri
21/08         10: 00     Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi
21/08         10: 00     Yapı İzin İstatistikleri
21/08         10: 00     Konut Fiyat Endeksi
22/08         10: 00     Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri
22/08         10: 00     İnşaat Maliyet Endeksi
22/08         10: 00     Uluslararası Yatırım Pozisyonu
22/08         10: 00     Tüketici Güven Endeksi
23/08         10: 00     Kurulan ve Kapanan Şirketler
26/08         10: 00     Sektörel Güven Endeksleri
26/08         10: 00     Reel Kesim Güven Endeksi
26/08         10: 00     İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı
28/08         10: 00     İşgücü Girdi Endeksleri
28/08         10: 00     Ulkuslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi
29/08         10: 00     Giriş-Çıkış Yapan Yabancı ve Vatandaşlar
29/08         10: 00     Katı Yakıtlar
29/08         10: 00     Dış Ticaret İstatistikleri
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DÜNYA                      TSİ
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6 AĞUSTOS SALI
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JAPONYA                            02: 30     Hanehalkı Harcamaları YoY
JAPONYA                            08: 00     Öncü Göstergeler
ALMANYA                            09: 00     Fabrika Siparişleri MoM
ALMANYA                            09: 00     Fabrika Siparişleri YoY
ALMANYA                            10: 30     İnşaat PMI
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7 AĞUSTOS ÇARŞAMBA
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ALMANYA                            09: 00     Sanayi Üretimi MoM
ALMANYA                            09: 00     Sanayi Üretimi YoY
FRANSA                               09: 45     Ticaret Dengesi
ABD                                      14: 00     MBA Mortgage Başvuruları
ABD                                      17: 30     DOE U.S. Ham Petrol Stokları
ABD                                      17: 30     DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları
ABD                                      17: 30     DOE U.S. Gasoline Stokları
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8 AĞUSTOS PERŞEMBE
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JAPONYA                            02: 50     Japon Yabancı Tahvil Alımları
JAPONYA                            02: 50     Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları
JAPONYA                            02: 50     Yabancıların Japon Tahvil Alımları
JAPONYA                            02: 50     Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları
ABD                                     15: 30     Haftalık İşsizlik Başvuruları
ABD                                     15: 30     Devam Eden Başvurular
ABD                                     17: 00     Toptan Satış Stokları MoM
ABD                                     17: 30     EIA Doğalgaz Stok Değişimi
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9 AĞUSTOS CUMA
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JAPONYA                            02: 50     GDP QoQ
JAPONYA                            02: 50     Yıllıklandırılmış GDP QoQ
JAPONYA                            02: 50     GDP Özel Tüketim QoQ
ÇİN                                       04: 30     TÜFE YoY
ÇİN                                       04: 30     ÜFE YoY
ALMANYA                            09: 00     Ticaret Dengesi
ALMANYA                            09: 00     İhracat MoM
ALMANYA                            09: 00     İthalat MoM
FRANSA                              09: 45     Sanayi Üretimi MoM
FRANSA                              09: 45     Sanayi Üretimi YoY
FRANSA                              09: 45     İmalat Üretimi MoM
FRANSA                              09: 45     İmalat Üretimi YoY
İNGİLTERE                          11: 30     GDP (MoM)
İNGİLTERE                          11: 30     GDP QoQ
İNGİLTERE                          11: 30     GDP YoY
İNGİLTERE                          11: 30     Özel Tüketim QoQ
İNGİLTERE                          11: 30     Kamu Harcamaları QoQ
İNGİLTERE                          11: 30     İhracat QoQ
İNGİLTERE                          11: 30     İthalat QoQ
İNGİLTERE                          11: 30     Toplam İş Yatırımları QoQ
İNGİLTERE                          11: 30     Toplam İş Yatırımları YoY
İNGİLTERE                          11: 30     Sanayi Üretimi MoM
İNGİLTERE                          11: 30     Sanayi Üretimi YoY
İNGİLTERE                          11: 30     İmalat Üretimi MoM
İNGİLTERE                          11: 30     İmalat Üretimi YoY
İNGİLTERE                          11: 30     Servis Sektörü Endeksi MoM
İNGİLTERE                          11: 30     Servis Sektörü Endeksi 3M/3M
İNGİLTERE                          11: 30     Ticaret Dengesi
ABD                                      15: 30     ÜFE MoM
ABD                                      15: 30     Çekirdek ÜFE MoM
ABD                                      15: 30     ÜFE YoY
ABD                                      15: 30     Çekirdek ÜFE YoY
 


Kaynak: DHA
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