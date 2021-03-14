KASTAMONU - Türkiye ve Azerbaycan boks milli takımlarının kampı sona erdi
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KASTAMONU - Türkiye ve Azerbaycan boks milli takımlarının kampı sona erdi

14.03.2021 21:27 | Son Güncelleme: 14.03.2021 21:56

Türkiye ve Azerbaycan boks milli takımlarının Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kota Müsabakaları'nın hazırlıkları kapsamında Kastamonu'da yaptığı kamp sona erdi.

Türkiye ve Azerbaycan boks milli takımlarının Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kota Müsabakaları'nın hazırlıkları kapsamında Kastamonu'da yaptığı kamp sona erdi.

Türkiye Boks Federasyonu Kastamonu Kadıdağı Kamp Merkezi'nde 16 milli boksör, mart ayı başından itibaren Azerbaycan'dan gelen 13 sporcu ile birlikte çalıştı.

İki milli takımın sporcuları, İstanbul'da düzenlenecek Uluslararası Boğaziçi Boks Turnuvası'na katılmak için kamp merkezinden ayrıldı.

Milli takım antrenörlerinden Vedat Demirkol, AA muhabirine, güzel bir hazırlık dönemi geçirdiklerini söyledi.

Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kota Müsabakaları'nın hazırlıklarını sürdüreceklerini anlatan Demirkol, "Hedefimizden şaşmıyoruz. Çalışmalarımızı yapıyoruz. Boğaziçi Boks Turnuvası'na iyi bir şekilde hazırlandık. Azerbaycan Milli Takımı'yla birlikte çalıştık. Son antrenmanımızı yaptık. Sabah İstanbul'da olacağız. Salı günü maçlarımız başlıyor." diye konuştu.

Azerbaycan Erkek Boks Milli Takımı Başantrenörü Neriman Abdullahev ise Kastamonu'ya kamp yapmak için daha önce de iki kez geldiklerini belirtti.

Türk boksörlerle birlikte İstanbul'daki turnuvaya güzel bir şekilde hazırlandıklarını ifade eden Abdullahev, "Türkiye ile birlikte teknik ve taktik olarak hazırlandık. Takımımız hazırdır. Organizasyonda inşallah takımımız güzel neticeler alacaktır." ifadelerini kullandı.

Kastamonu'daki kampın çok verimli geçtiğini kaydeden Abdullahev, kamp merkezinden de övgüyle bahsetti.

KASTAMONU - Türkiye ve Azerbaycan boks milli takımlarının kampı sona erdi
KASTAMONU - Türkiye ve Azerbaycan boks milli takımlarının kampı sona erdi
KASTAMONU - Türkiye ve Azerbaycan boks milli takımlarının kampı sona erdi
KASTAMONU - Türkiye ve Azerbaycan boks milli takımlarının kampı sona erdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu

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