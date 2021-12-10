Türkiye UEFA puan sırlaması son durum ne, kaçıncı sıradayız?
Galatasaray'ın Avrupa Ligi'nde namağlup gruplardan çıkmasıyla Türkiye, UEFA ülke puanı klasmanında yükseldi. Peki, Türkiye UEFA puan sırlaması son durum ne, kaçıncı sıradayız?
Uefa Avrupa Ligi'nde mücadele den temsilcilerimizin performansı sonrası Türkiye UEFA puan sırlaması son durum ne, kaçıncı sıradayız konusu merak edildi. Peki, Türkiye UEFA puan sırlaması son durum ne?
TÜRKİYE UEFA PUAN SIRLAMASI SON DURUM NE?
Galatasaray'ın Avrupa Ligi'nde namağlup gruplardan çıkmasıyla Türkiye, UEFA ülke puanı klasmanında 15. sıraya yükseldi.
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Galatasaray'dan inanılmaz başarı! Temsilcimiz Avrupa'da tarihe geçti
UEFA Avrupa Ligi E Grubu son maçında İtalya'nın Lazio takımıyla 0-0 berabere kalan Galatasaray, grubunu lider tamamlayarak son 16 turuna yükseldi.
UEFA Avrupa Ligi D Grubu son maçında Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımıyla 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, yoluna UEFA Avrupa Konferans Ligi...
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