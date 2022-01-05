ANKARA (DHA) - Türkiye Güneş Federasyonu'nun 2022 yılı faaliyet programında yer alan Türkiye U23 Serbest Güreş Şampiyonası sona erdi. Çorum'da 34 ilden 126 kulüp ve 264 sporcunun katıldığı organizasyonda Ankara TEDAŞ 136 puan toplayarak takım olarak Türkiye şampiyonu oldu. Ankara ASKİ Spor Kulübü 135 puanla ikinci, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Spor Kulübü 99 puanla üçüncü sırada yer aldı. En teknik güreşçi; Çanakkale Lapseki Belediyesi sporcusu Feyzullah Aktürk, en centilmen antrenör ise ASKİ Spor Kulübü'nden Sezer Akgül oldu.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, dereceye giren sporcuları kutlayarak, "Katılan bütün kulüplerimize değerli antrenörlerine, kulüp yöneticilerimize ve başkanlarına sonsuz teşekkür ediyorum. Güreş ailesi olarak Türkiyemizin her yerinde böyle büyük ve güzel organizasyonlar gerçekleştirerek geleceğin Avrupa, dünya ve olimpiyat sporcularını halkımızla buluşturmaya devam edeceğiz. Bütün katılan sporcu kardeşlerime teşekkür ederim" dedi.

Dereceye giren sporcular şöyle:

61 KG

70 KG

79 KG

86KG

92 KG

3-Paşa Ekrem Karabulut(Ankara TEDAŞ)