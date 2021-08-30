Türkiye U17 Milli Takımı Ukrayna'da şampiyon olduC
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Türkiye U17 Milli Takımı Ukrayna'da şampiyon olduC

Türkiye U17 Milli Takımı Ukrayna'da şampiyon olduC
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Viktor Bannikov Turnuvası'na katılan U17 Milli Futbol Takımı, finalde Ukrayna'yı mağlup ederek şampiyon oldu.

Viktor Bannikov Turnuvası'na katılan U17 Milli Futbol Takımı, finalde Ukrayna'yı mağlup ederek şampiyon oldu.

U17 Milli Takımımız, Viktor Bannikov Turnuvası final maçında bugün Ukrayna ile karşılaştı. Viktor Bannikov Stadyumu'nda maçta rakibini 5-3 mağlup eden ay-yıldızlı ekip turnuvayı birinci olarak tamamladı.

(Bekir Keskin/İHA)

Türkiye U17 Milli Takımı Ukrayna'da şampiyon olduC

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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