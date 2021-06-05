Türkiye Süper Enduro Şampiyonası Kartepe etabı başladı
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Türkiye Süper Enduro Şampiyonası Kartepe etabı başladı

Türkiye Süper Enduro Şampiyonası Kartepe etabı başladı
Demirören Haber Ajansı / Alişan Koyuncu - Haberler | Spor

TÜRKİYE Süper Enduro Şampiyonası'nda sezonun ilk yarışı olan Kartepe etabı, sıralama turlarıyla başladı.

TÜRKİYE Süper Enduro Şampiyonası'nda sezonun ilk yarışı olan Kartepe etabı, sıralama turlarıyla başladı. Kartepe'de 7 farklı kategoride 82 sporcu iki gün boyunca kıyasıya mücadele edecek.

Türkiye Süper Enduro Şampiyonası sezonunun ilk yarışı olan Kartepe etabı, Kocaeli Kartepe'nin Maşukiye Mahallesi'nde bulunan pistte yapılan sıralama turlarıyla başladı. Sıralama turları için kendi kategorilerindeki rakipleriyle piste çıkan sporcular, zorlu parkurda nefes kesen akrobatik hareketler de sergiledi. Sıralama için yarışan sporcular izleyenlerin de büyük beğenisini topladı. İki gün sürecek olan yarışlarda 7 kategoride 82 sporcu birbirleriyle kıyasıya mücadele edecek.

Uzun bir aradan sonra yarışları yeniden düzenleyebilmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Kartepe Motosiklet Spor Kulübü Başkanı Mevlüt Kolay, "Pandemi nedeniyle ara verilmişti ve iki yıl aradan sonra ilk kez düzenleniyor. Sporcular iki yıldır yarışmadığından dolayı gerçekten muhteşem bir yarış ortaya çıkıyor. Pist çok güzel, ortam çok güzel; emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Türkiye genelinde toplamda 82 sporcu, 7 kategoride mücadele edecek. Bunlardan birisi genel klasman kategorisi; orada da günün en başarılısını seçeceğiz" diye konuştu.

Yarışları izlemek için İstanbul'dan gelen sporseverlerden Talha Çetin de "Muhteşem mücadele var, muhteşem görüntülere şahit olduk. Biz daha şimdiden çok eğlendik. Tam kapanma sürecinin ardından da açık havada böyle bir etkinliğin düzenlenmesi bizler için de iyi oldu" dedi.

Türkiye Süper Enduro Şampiyonası Kartepe etabı başladı
Türkiye Süper Enduro Şampiyonası Kartepe etabı başladı
Türkiye Süper Enduro Şampiyonası Kartepe etabı başladı
Türkiye Süper Enduro Şampiyonası Kartepe etabı başladı
Türkiye Süper Enduro Şampiyonası Kartepe etabı başladı
Türkiye Süper Enduro Şampiyonası Kartepe etabı başladı
Türkiye Süper Enduro Şampiyonası Kartepe etabı başladı
Türkiye Süper Enduro Şampiyonası Kartepe etabı başladı
Türkiye Süper Enduro Şampiyonası Kartepe etabı başladı
Türkiye Süper Enduro Şampiyonası Kartepe etabı başladı
Türkiye Süper Enduro Şampiyonası Kartepe etabı başladı
Türkiye Süper Enduro Şampiyonası Kartepe etabı başladı
Türkiye Süper Enduro Şampiyonası Kartepe etabı başladı
Türkiye Süper Enduro Şampiyonası Kartepe etabı başladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alişan Koyuncu

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