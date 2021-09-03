Türkiye-Sırbistan: Filenin Sultanları, Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda yarı finalde Belgrad'da Sırbistan karşısında

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası yarı final maçında bugün Belgrad'da Sırbistan ile karşılaşacak.

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 CEV Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası yarı final maçında bugün Belgrad'da Sırbistan ile karşılaşacak. Belgrad'daki Stark Arena'da oynanacak TSİ 18.00'de başlayacak.

Türkiye, turnuvada şu ana kadar oynadığı 7 maçı da kazanırken rakiplerine sadece 2 set verdi.

Filenin Sultanları, 2019 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda finalde 3-2 mağlup olduğu Sırbistan'a üstünlük kurarak hem rövanşı almayı hem de üst üste 2. kez adını finale yazdırmayı hedefliyor.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, turnuvada D Grubu'nu lider tamamladı.

Grubunda sırasıyla Romanya'yı 3-1; Ukrayna, İsveç, Finlandiya ve Hollanda'yı 3-0 yenen Türkiye; son 16 turunda Çek Cumhuriyeti'ni 3-1, çeyrek finalde de Polonya'yı da 3-0 mağlup ederek yarı finale yükselmişti.

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kadrosu şöyle:

Eda Erdem Dündar (kaptan), Ebrar Karakurt, Tuğba Şenoğlu, Hande Baladın, Zehra Güneş, Cansu Özbay; Meryem Boz, Şebnem Aköz, Yasemin Güveli, Meliha İsmailoğlu, Ayça Aykaç, Buse Ünal, İlkin Aydın, Beliz Baskır.

Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda diğer yarı final maçında ise TSİ 21.00'de İtalya ile Hollanda karşılaşacak.

Cumartesi günü, yarı finallerin galipleri final, mağlupları ise üçüncülük maçında karşı karşıya gelecek.

Üçüncülük maçı TSİ 18.00'de, final maçı ise TSİ 21.00'de oynanacak.