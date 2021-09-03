Türkiye-Sırbistan: Filenin Sultanları, Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda yarı finalde Belgrad'da Sırbistan karşısında
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
BBC

Türkiye-Sırbistan: Filenin Sultanları, Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda yarı finalde Belgrad'da Sırbistan karşısında

Türkiye-Sırbistan: Filenin Sultanları, Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda yarı finalde Belgrad'da Sırbistan karşısında
BBC - Haberler | Spor

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası yarı final maçında bugün Belgrad'da Sırbistan ile karşılaşacak.

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 CEV Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası yarı final maçında bugün Belgrad'da Sırbistan ile karşılaşacak. Belgrad'daki Stark Arena'da oynanacak TSİ 18.00'de başlayacak.

Türkiye, turnuvada şu ana kadar oynadığı 7 maçı da kazanırken rakiplerine sadece 2 set verdi.

Filenin Sultanları, 2019 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda finalde 3-2 mağlup olduğu Sırbistan'a üstünlük kurarak hem rövanşı almayı hem de üst üste 2. kez adını finale yazdırmayı hedefliyor.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, turnuvada D Grubu'nu lider tamamladı.

Grubunda sırasıyla Romanya'yı 3-1; Ukrayna, İsveç, Finlandiya ve Hollanda'yı 3-0 yenen Türkiye; son 16 turunda Çek Cumhuriyeti'ni 3-1, çeyrek finalde de Polonya'yı da 3-0 mağlup ederek yarı finale yükselmişti.

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kadrosu şöyle:

Eda Erdem Dündar (kaptan), Ebrar Karakurt, Tuğba Şenoğlu, Hande Baladın, Zehra Güneş, Cansu Özbay; Meryem Boz, Şebnem Aköz, Yasemin Güveli, Meliha İsmailoğlu, Ayça Aykaç, Buse Ünal, İlkin Aydın, Beliz Baskır.

Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda diğer yarı final maçında ise TSİ 21.00'de İtalya ile Hollanda karşılaşacak.

Cumartesi günü, yarı finallerin galipleri final, mağlupları ise üçüncülük maçında karşı karşıya gelecek.

Üçüncülük maçı TSİ 18.00'de, final maçı ise TSİ 21.00'de oynanacak.

BBC
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda kadınlar golbolde Türkiye, Japonya'yı 8-5 yenerek finale yükseldi ve madalyayı garantiledi.
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda kadınlar golbolde Türkiye, Japonya'yı 8-5 yenerek finale yükseldi ve madalyayı garantiledi.
Son Dakika: 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda Türkiye, son saniyede yediği golle Karadağ'la 2-2 berabere kaldı
Son Dakika: 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda Türkiye, son saniyede yediği golle Karadağ'la 2-2 berabere kaldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Sultan Alparslan Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Cem Yılmaz Demet Şener Hande Erçel Derya Şensoy
Spor Ali Koç Ali Öztürk Samet Aybaba Sergen Yalçın Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Türkiye-Sırbistan: Filenin Sultanları, Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda yarı finalde Belgrad'da Sırbistan karşısında - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.9.2021 09:39:49. #1.16#

title