Türkiye Sigorta Birliğinden "depremi önleyemeyiz ama tedbir alabiliriz" çağrısı

ERZURUM (AA) - Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Atilla Benli, sigortalanma hızının artırılması gerektiğini belirterek, " Deprem, gerçekleştikten sonra değil, gerçekleşmeden önce önlem almamız gereken çok önemli bir gündem." ifadesini kullandı.

Birlikten yapılan açıklamada, "Depremi önleyemeyiz ama tedbir alabiliriz" çağrısı yapıldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen, TSB Başkanı Atilla Benli, son günlerde Erzurum, Konya, Düzce ve Malatya illerimizde meydana gelen depremlerden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Risk gerçekleşmeden sigorta yaptırmanın büyük önem arz ettiğinin altını çizen eken Benli, şunları kaydetti:

"Ülkemiz bir deprem ülkesi ve istatistikler gösteriyor ki son 10 yılda ülkemizde 6 ve üstü şiddetinde 11 adet deprem meydana geldi. Ülkemiz sigortacılığının bugün tüm dünyaya örnek haline gelen DASK'ın kuruluşundan bu yana sigortalılara yaptığı toplam hasar ödemesi 1,1 milyar TL'ye ulaşmış durumda. Deprem felaketinin beraberinde getirdiği yıkıcı etkileri azaltmak için sigorta olmazsa olmazımız ve bildiğiniz üzere risk gerçekleştikten sonra sigorta yaptırmak mümkün değil. Herkesin risk gerçekleşmeden önce sigortasını yaptırarak; deprem ve doğal afetlere karşı tedbir alacağına içtenlikle inanıyorum."

Benli, deprem gerçeğinin her zaman gündemde tutularak gerekli önlemlerin alınması gerektiğinin vurguladı.

Son yaşanan depremlerde can ve mal kaybı olmadığı için müsterih olduklarını, ancak yakın gelecekte karşılaşılabilecek risklere hazırlıklı olmak gerektiğini belirten Benli, "Vatandaşlarımızı acilen DASK Zorunlu Deprem Sigortası, Konut Sigortası ve Kasko Sigortası yaptırarak tedbir almaya davet ediyoruz. Deprem, gerçekleştikten sonra değil, gerçekleşmeden önce önlem almamız gereken, hayatımızın en önemli konularından biri. Bu nedenle, sigortalanma hızını acil olarak artırmalıyız." ifadesini kullandı.

"İhtiyari yapılan konut sigortasında her 4 konuttan sadece 1'i sigortalı"

TSB Başkanı Atilla Benli, Zorunlu Deprem Sigortası'nın kamunun deprem gerçeği ile mücadelede attığı en önemli adımlardan biri olduğunu belirtti.

Toplumsal düzeyde afet riski ve sigorta konusundaki bilincin istenen seviyede olmadığı ve özellikle doğal afetler konusunda alınması gereken önlemlerin birçoğunun henüz hayata geçirilemediğinin de bir gerçek olduğunu kaydeden Benli, "Toplumumuzun hemen her kesiminde afetlerden korunma kültürünün ve sigorta bilincinin artırılmasına yönelik çalışmalar yapılması, can ve mal güvenliğimiz için büyük önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

Benli, ihtiyari yapılan konut sigortasında ise her 4 konuttan sadece 1'inin sigortası olduğunu; aynı şekilde 25 milyondan fazla aracın olduğu Türkiye'de her 4 araçtan sadece 1'inin kasko sigortasının bulunduğunu ve bu oranların çok düşük olduğunu vurguladı.

Bu tür sigorta ürünlerinin vatandaşlara anlatılması ve sigorta penetrasyonunun artırılmasında sigorta şirketlerine ve sigorta aracılarına büyük görev düştüğünü bildiren Benli, "Sona eren poliçelerin yenilenmesinin sağlanması hususunda vatandaşlarımızla iletişimleri güçlü olan sigorta aracılarımız daha da aktif olmalı. Çünkü sigortalı portföyünün devamlılığının sağlanması risklere karşı güvenli bir gelecek için büyük önem taşıyor." değerlendirmesinde bulundu.???????

AA / Muhammet Emin Horuz - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet