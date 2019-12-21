Türkiye Serbest Güreş Şampiyonası'nda heyecan sürüyor

21.12.2019 20:31 | Son Güncelleme: 21.12.2019 20:31

Ankara Keçiören Taha Akgül Spor Salonu'nda düzenlenen Türkiye Serbest Güreş Şampiyonası'nda heyecan tüm hızıyla devam ederken, bugün 61, 79 ve 86 kilolarda dereceye girenler belli oldu. Şampiyonada İlk üç sırayı alan güreşçiler ve kulüpleri şu şekilde:

61 KG

1. Recep TOPAL (Ankara İLBANK) 2. Münir Recep AKTAŞ (Ankara ASKİ) 3. Nebi UZUN (Ankara ASKİ)3. Cabbar DUYUM (Ankara ASKİ) 79 KG1. Batuhan DEMİRCİN (Ankara ASKİ)2. Abdullah ARSLAN (Ankara TEDAŞ) 3. M.Nuri KOTANOĞLU (Ankara İLBANK) 3. Nuri TEMUR (İstanbul Sancaktepe)86 KG1. Fatih ERDİN (İstanbul BŞB) 2. Osman GÖÇEN (İstanbul BŞB) 3. Selim YAŞAR (İstanbul BŞB) 3. Burak DOĞAN (Bursa BŞB) İlk iki gün sonunda İstanbul BŞB Spor Kulübü 3 birincilik 2 ikincilik, 2 üçüncülük kazanırken, Ankara ASKİ Spor Kulübü ise 2 birincilik, 2 ikincilik ve 2 üçüncülük kazanarak takım şampiyonu olabilmek için son 4 sıkletteki müsabakaları bekliyor.Türkiye Serbest Güreş Şampiyonası'nda son günde 57, 70, 97 ve 125 kiloda repesaj ve finaller yapılacak. Final eşleşmeleri şöyle: 57 KG: Şaban Kızıltaş (Ankara TEDAŞ) - Ahmet Peker (Ankara ASKİ)70 KG: Ali Akıl (Ankara TEDAŞ) - Servet Coşkun (Erzurum BŞB)97 KG: İbrahim Bölükbaşı (ASKİ) - Fatih Yaşarlı (Ankara İLBANK)125 KG: Taha Akgül (ASKİ) - Tanju Gemici (Kocaeli B.B.)Son gün 125 kilo finalinde Taha Akgül de kendi adını taşıyan salonda finalde mindere çıkmış olacak.

Repesaj müsabakaları sabah saat 10.00'da başlayacak. 4 sıklette finaller ise saat 11.00'de yapılacak.

Kaynak: DHA