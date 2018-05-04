Türkiye Şampiyonu Foça'dan

Bocciada BC5 kategorisinde birinci olan Foçalı Ayşegül Güney, Türkiye Şampiyonu oldu.

Foça Belediyespor Kulübü engelli boccia takımı, Samsun'da yapılan Bedensel Engelliler Boccia Türkiye Şampiyonasında önemli başarılar kazandı. Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, Türkiye Şampiyonu Ayşegül Güney'i ve Türkiye dördüncüsü İsmail Dalmış'ı başarıları dolayısıyla tebrik etti. Başkan Demirağ, "Engelli boccia takımımız, bu kez Samsun ilimizde çok başarılı olarak bizleri mutlu etti. Kıymetli antrenörümüz Şebnem Sezer'i ve tüm sporcularımızı gönülden kutluyorum. Spora olan desteğimiz sürecektir" dedi. - İZMİR