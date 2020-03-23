Türkiye, sağlık için C Vitaminine, evde yaşam için ise puzzle ve kitaba yöneldi! Türkiye'nin ilk dijital pazarlama teknoloji ve servis sağlayıcılarından Doğuş Grubu çatısı altındaki Related Digital de hizmet verdiği müşterilerinin sektör bazlı kırılımları üzerinden e-ticaret sektöründeki son 15 günlük verileri açıkladı.

Tüm dünyada yaşamı adeta felce uğratan Koronavirüs (Covid-19), hayatımızdaki pek çok şeyle birlikte tüketim alışkanlıklarımızı da değiştirdi. Türkiye'nin ilk dijital pazarlama teknoloji ve servis sağlayıcılarından Doğuş Grubu çatısı altındaki Related Digital, hizmet verdiği online satış yapan müşterilerinin sektörel bazlı son 15 günlük e-ticaret (pazar yeri) verilerine göre; bu dönemde puzzle (yap-boz) satışlarının yüzde 62, kitap satışlarının da yüzde 22 oranında arttığını açıkladı. Bağışıklık sistemini destekleyici vitamin ve bitkisel ürün satışlarında yüzde 43 oranında artış yaşanırken, bu oran C vitaminlerinde ise yüzde 82'yi buldu.

Çin ve Avrupa'yı sürüklediği kaosun ardından Türkiye'yi de etkisi altına alan Koronavirüs (Covid-19) salgını; yaşam şeklimizi, önceliklerimizi ve tüketim alışkanlıklarımızı baştan aşağı değiştiriyor. Alışveriş merkezlerinin, mağazaların, restoranların kapanması ve ofislerin evlere taşınmaya başlamasıyla geleneksel alışverişin yerini e-ticaret aldı.Verilere göre; pazar yeri olarak tanımlanan ve birden çok marka ve kategorinin satışa sunulduğu dijital platformlarda yüzde 14 satış, yüzde 10 ciro artışı yaşandı. Aynı dönemde sipariş sayısı da yüzde 9 oranında yükselişe geçti.

MASKE, TUVALET KAĞIDI VE KOLONYA ARAMALARI HER GÜN İKİ KAT ARTIYOR!

Maske, tuvalet kağıdı, el dezenfektanı ve kolonya ile ilgili site içi aramaları 10 Mart Salı gününden itibaren her gün iki kat artarken, en dikkat çekici yükseliş ise puzzle ve kitap aramalarında yaşandı. Bu kapsamda puzzle satışlarında yüzde 62, kitap satışlarında ise yüzde 22 oranında artış yaşandı. Bu dönemde giyim sektöründeki satışlar yüzde 24 oranında düşerken, teknolojik ürün satışlarındaki daralma ise yüzde 36 oldu.

Salgın ile birlikte sağlık konusundaki endişenin toplumun her kesiminde artmasıyla birlikte önemli bir tüketici kitlesi soluğu eczanelerde alırken, e-ticaret siteleri de bu talepten payını aldı. Bağışıklık sistemini destekleyici vitamin ve bitkisel ürün satışları yüzde 43 oranında artarken, bu oran C vitaminlerinde ise yüzde 82'yi buldu. Salgından en kötü etkilenen sektörlerden biri de turizm oldu. Verilere göre otel rezervasyonları yüzde 74 oranında düştü. Sosyal hayatın durma noktasına geldiği, herkesin eve kapandığı günlerde perakende sektörü de evden siparişi destekleyen kampanyalara ağırlık verdi. Şirketler bu dönemde e-maile ek olarak push ve sms gönderimlerini de ön plana çıkardı.

Kaynak: Bültenler