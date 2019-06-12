Türkiye puan durumu! EURO 2020 grup elemelerinde H grubu puan durumu
Türkiye, EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'nın 4. haftasında İzlanda'ya deplasman'da 2-1 yenilerek ilk mağlubiyetini aldı ve böylece puan tablosunda durumlar değişti. Peki, Türkiye EURO 2020 grubunda ne durumda? Türkiye puan durumu, EURO 2020 elemeleri H grubu, EURO 2020 gruplar ve daha fazlası haberimizde.
Türkiye'nin H grubu içerisinde yer aldığı EURO 2020'de İzlanda'ya 2-1 yenildi. Kıyasıya mücadele sonrası mağlup olan milliler, puan tablosunda geriledi. Birincilikle 4.haftaya giriş yapan Türkiye, İzlanda maçı sonrası 2. sıraya düştü. İşte, EURO 2020 elemeleri puan durumu…
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda dördüncü maçlar tamamlanırken, sıralamalarda da değişiklikler yaşandı. Dünya şampiyonu Fransa'yı mağlup etmenin sevinciyle İzlanda ile karşılaşan Milli takım, rakibine kaybetti ve 9 puanda kaldı. Böylelikle Türkiye, 2. sıraya düştü. İzlanda ise üçüncü galibiyetini alarak aynı puanda bulunan Fransa ve Türkiye'nin ardından üçüncü sırada yer aldı.
FRANSA İLK SIRAYA OTURDU
Avrupa Şampiyonası'nın 4. haftasında 13 karşılaşma gerçekleşti. Son dünya şampiyonu Fransa ise Andorra karşısında aldığı 4-0'lık galibiyetle averaj farkıyla zirveye yerleşti. H grubunun diğer maçında Arnavutluk,Moldova'yı 2-0 mağlup etti ve 6 puanla dördüncü sıraya yerleşti.
TÜRKİYE EURO 2020 ELEMELERİ MAÇ PROGRAMI
7 Eylül 2019 Türkiye – Andorra
10 Eylül 2019 Moldova – Türkiye
11 Ekim 2019 Türkiye – Arnavutluk
14 Ekim 2019 Fransa – Türkiye
14 Kasım 2019 Türkiye – İzlanda
17 Kasım 2019 Andorra – Türkiye
EURO 2020 DİĞER GRUPLARI
Şampiyonanın diğer gruplarında mücadele eden takımlarda son durum:
C Grubu:
Belarus - Kuzey İrlanda: 0-1
E Grubu:
Azerbaycan - Slovakya: 1-5
Macaristan - Galler: 1-0
H Grubu:
Andorra - Fransa: 0-4
İzlanda - Türkiye: 2-1
Arnavutluk - Moldova: 2-0
I Grubu:
Kazakistan - San Marino: 4-0
Belçika - İskoçya: 3-0
Rusya - Güney Kıbrıs Rum Yönetimi: 1-0
J Grubu:
İtalya - Bosna Hersek: 2-1
Yunanistan - Ermenistan: 2-3
Lihtenştayn - Finlandiya: 0-2