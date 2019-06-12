Türkiye puan durumu! EURO 2020 grup elemelerinde H grubu puan durumu

Türkiye'nin H grubu içerisinde yer aldığı EURO 2020'de İzlanda'ya 2-1 yenildi. Kıyasıya mücadele sonrası mağlup olan milliler, puan tablosunda geriledi. Birincilikle 4.haftaya giriş yapan Türkiye, İzlanda maçı sonrası 2. sıraya düştü. İşte, EURO 2020 elemeleri puan durumu…

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda dördüncü maçlar tamamlanırken, sıralamalarda da değişiklikler yaşandı. Dünya şampiyonu Fransa'yı mağlup etmenin sevinciyle İzlanda ile karşılaşan Milli takım, rakibine kaybetti ve 9 puanda kaldı. Böylelikle Türkiye, 2. sıraya düştü. İzlanda ise üçüncü galibiyetini alarak aynı puanda bulunan Fransa ve Türkiye'nin ardından üçüncü sırada yer aldı.

FRANSA İLK SIRAYA OTURDU

Avrupa Şampiyonası'nın 4. haftasında 13 karşılaşma gerçekleşti. Son dünya şampiyonu Fransa ise Andorra karşısında aldığı 4-0'lık galibiyetle averaj farkıyla zirveye yerleşti. H grubunun diğer maçında Arnavutluk,Moldova'yı 2-0 mağlup etti ve 6 puanla dördüncü sıraya yerleşti.

TÜRKİYE EURO 2020 ELEMELERİ MAÇ PROGRAMI

7 Eylül 2019 Türkiye – Andorra

10 Eylül 2019 Moldova – Türkiye

11 Ekim 2019 Türkiye – Arnavutluk

14 Ekim 2019 Fransa – Türkiye

14 Kasım 2019 Türkiye – İzlanda

17 Kasım 2019 Andorra – Türkiye

EURO 2020 DİĞER GRUPLARI

Şampiyonanın diğer gruplarında mücadele eden takımlarda son durum:

C Grubu:

Almanya - Estonya: 8-0

Belarus - Kuzey İrlanda: 0-1

E Grubu:

Azerbaycan - Slovakya: 1-5

Macaristan - Galler: 1-0

H Grubu:

Andorra - Fransa: 0-4

İzlanda - Türkiye: 2-1

Arnavutluk - Moldova: 2-0

I Grubu:

Kazakistan - San Marino: 4-0

Belçika - İskoçya: 3-0

Rusya - Güney Kıbrıs Rum Yönetimi: 1-0

J Grubu:

İtalya - Bosna Hersek: 2-1

Yunanistan - Ermenistan: 2-3

Lihtenştayn - Finlandiya: 0-2