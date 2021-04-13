Türkiye Otobüsçüler Konseyi: İstanbul Anadolu Yakası otogarı için çözüme yakınız

Türkiye Otobüsçüler Konseyi, sektörün İstanbul Anadolu Yakası'ndaki otogar ihtiyacını karşılayacak çözüme yaklaşıldığını belirterek, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) nezdindeki çalışmalarla alternatif alanlar belirlenmiş ve söz konusu alanların tahsisi konusunda Cumhurbaşkanımızla...

Türkiye Otobüsçüler Konseyi, sektörün İstanbul Anadolu Yakası'ndaki otogar ihtiyacını karşılayacak çözüme yaklaşıldığını belirterek, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) nezdindeki çalışmalarla alternatif alanlar belirlenmiş ve söz konusu alanların tahsisi konusunda Cumhurbaşkanımızla yaptığımız görüşme sonucunda, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu koordinatörlüğünde sürdürülmektedir. Büyükşehir Belediyesi tarafından Kurtköy Viaport bölgesinde belirlenen, 100 dönümün üzerinde olmak kaydı ile 3 adet parselden 1 tanesi sektörümüze tahsis edilmek üzere görüşmeler sonlandırılmak üzeredir." açıklamasını yaptı.

Türkiye Otobüsçüler Konseyi'nden yapılan basın açıklamasında, sektörün sorunları için çözüme yaklaşıldığı belirtilerek, esnafların başka yollara sapmaları halinde mağduriyetlerin yaşanabileceği uyarısı yapıldı.

Harem Otogarı'nın, konumu ve fiziki yetersizliği nedeniyle uzun süredir sektörün ihtiyaçlarını karşılayamaz durumda olduğu belirtilen açıklamada, "Bu nedenle firmalarımızın büyük bir bölümü, Doğu Ataşehir, Dudullu ve Samandra bölgelerinde, yüksek işletme giderlerine neden olan özel terminallerini yaparak işletmek zorunda kalmıştır. Mahalle aralarında, akan trafik içindeki bu terminaller, yolcular ve Otobüsçüler için eziyete ve maliyete neden olurken trafik açısından da problemler yaratmaktadır." bilgileri verildi.

Uzun süredir çözülemeyen bu sorunun, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün kullanılma zorunluluğu nedeniyle daha da önem kazandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türkiye Otobüsçüler Konseyi olarak bu sorunu çözümü için İBB nezdindeki çalışmalarla alternatif alanlar belirlenmiş ve söz konusu alanların tahsisi konusunda, Cumhurbaşkanımızla yaptığımız görüşme sonucunda, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu koordinatörlüğünde sürdürülmektedir. Büyükşehir Belediyesi tarafından Kurtköy Viaport bölgesinde belirlenen, 100 dönümün üzerinde olmak kaydı ile 3 adet parselden 1 tanesi sektörümüze tahsis edilmek üzere görüşmeler sonlandırılmak üzeredir.

Arazi tahsisi konusunda, Tarım Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve proje konusunda Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Cumhurbaşkanı tarafından görevlendirilmiştir. Yasal olarak otogarları yapmak, yaptırmak, işletmek ve/veya işlettirme yetkisi büyükşehir belediyesindedir. Bu çalışmalar büyükşehir belediyesi ile koordinasyon içinde yürütülmektedir."

"Mağduriyetleri önlemek ve sizleri bilgilendirmek amacıyla bu açıklama yapılmıştır"

Açıklamada, son günlerde Anadolu yakasında, sektör mensuplarının bilgisi dışında ve Büyükşehir Belediyesi'nin onayı olmaksızın, bir grup tarafından Harem Otogarı yapmak üzere çalışma yapıldığı bilgisi verilerek, "Proje sahipleri çeşitli saiklerle bizimle temasa geçmek istediklerinde, yetersiz bir alanda, Büyükşehir Belediyesi'nin onayı alınmadan, 125 milyon TL yatırım bedeli olan, şahıs arsası üzerinde yapılacak otogarın, yapım ve işletim modeli ve projesi için Harem'deki bazı esnaf arkadaşlarımız dışında, sektör görüşü alınmamış olduğu için destek olamayacağımız bildirilmiştir." denildi.

Açıklamada devamla şunlar kaydedildi:

"Harem Otogarı olarak Park Group tarafından planlanan özel otogar alanı Tuzla Orhanlı 7122 ada 5 parsel sayılı taşınmaz 32.773 metrekare olup, sektörün ihtiyaçlarını karşılamakta yetersiz kalacağı kesindir. Anadolu yakasında bizim yapmayı planladığımız otogar projesinde, Harem esnafı dahil tüm sektör paydaşlarının hakları korunacaktır.

Yaklaşık 25 yıldır çözüm bekleyen bu sorunumuz için yukarıda ifade ettiğimiz girişimlerimiz ve bilgimiz dışındaki bu çalışmalara Türkiye Otobüsçüler Konseyi olarak destek vermediğimizi ve vermeyeceğimizi herkesin bilmesi ve yaşanabilecek mağduriyetleri önlemek ve sizleri bilgilendirmek amacıyla bu açıklama yapılmıştır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musab Turan