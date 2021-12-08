SPOR Türkiye Offroad Şampiyonası finali Kahramanmaraş'ta yapılacak

KAHRAMANMARAŞ (DHA) - Türkiye Offroad Şampiyonası finali Kahramanmaraş'ta yapılacak

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)-TÜRKİYE Otomobil Sporları Federasyonu tarafından gerçekleştirilen Türkiye Offroad Şampiyonası'nın finali, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin ana sponsorluğunda 10-12 Aralık tarihleri arasında Kahramanmaraş'ta yapılacak. Yarışmaya 15 ilden 42 sporcu 21 araçla katılacak.

İlk 5 ayağı Ankara, Denizli, Karabük, Sinop ve Sakarya'da gerçekleştirilen Türkiye Offroad Şampiyonası'nın şampiyonu, 12 Aralık Pazar günü Kahramanmaraş Kapıçam Tabiat Parkı'nda gerçekleştirilecek final etabıyla belirlenecek. Startı cuma günü yapılacak seremoni ile verilecek olan final yarışlarıyla ilgili Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi'nde bir basın toplantısı düzenlendi. Toplantı da konuşan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, her zaman spora destek verdiklerini, ana sponsorları oldukları Türkiye Offroad Şampiyonası finalinin şehrin tanıtımına büyük katkı sağlayacağını söyledi. Güngör, şöyle devam etti:

"10-12 Aralık tarihlerinde Türkiye Offroad Şampiyonası'nı Kahramanmaraş'ta yapıyoruz. Burada gerçekleştireceğimiz şampiyona daha önce Türkiye'de 5 şehirde yapılmış. Şampiyonanın ilk 5 etabı Ankara, Denizli, Karabük, Sinop ve Sakarya'da yapılmış. 6'ncı ve son etabı da Kahramanmaraş'ta yapılarak inşallah sporcularımız yarışmada dereceye girerek ödüllerini alacaklar. Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu 2020 yılı faaliyet takviminde yer alan şampiyonaya 15 ilden 21 araç ve 42 sporcu katılacak. Yarışlar, 10 Aralık Cuma günü saat 14.30'da temsili seremonik start ile Milli İrade Meydanı'nda başlayacak. 11-12 Aralık tariklerinde ise yarışmalar Kapıçam Tabiat Parkı'nda yapılarak tamamlanacak ve ödül töreni de Mehmet Akif Ersoy Kültü Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Offroad yarışlarına katkı sağlayan, sporculara, programı düzenleyen federasyona ve belediyemizin çok değerli mesai arkadaşlarıma, herkese yürekten teşekkür ediyorum. İnşallah bu sporun gelişmesinde, Kahramanmaraş'ın tanıtımında çok büyük katkı olacağını düşünüyorum."

Kahramanlar Offroad Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Safa Güzel Bulut ise, 2019'dan beri finallerin Kahramanmaraş'ta yapıldığını belirterek, "Yarışımızın 6'ncı ayağının özelliği final niteliğini taşımasıdır. Bizim için önemli olan kısmı budur. Yarışmacılarımız güzel bir etap bekliyor ama zor ve kırıcı bir hali yok, akıcı bir etabımız var. Bu nedenle de yarışmaya katılan bütün offroad sporcularının en çok sevdiği etap, bizim Kahramanmaraş etabıdır. Kapıçam Tabiat Parkı'ndaki doğal ortam bütün yarış severler tarafından ilgiyle takip ediliyor ve federasyon takviminde bakılan ilk yarış, Kahramanmaraş yarışıdır. Bu yüzden de her zaman final niteliği taşıyan son yarışı biz alıyoruz" diye konuştu.