Türkiye'nin Yemen'e Yardımları

Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi, Türkiye'nin ülkesine yönelik destek ve yardımlarını memnuniyetle karşıladığını söyledi.



Yemen resmi haber ajansı SABA'nın haberine göre, Türkiye'nin Yemen Büyükelçisi Levent Eler'i Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ta kabul eden Yemen Cumhurbaşkanı Hadi, Türkiye'nim ülkesine yönelik destek ve yardımlarını memnuniyetle karşıladığını ifade etti.



Ülkesinin iki senedir devam eden iç savaşta Türkiye'nin Yemen halkına yaptığı yardımlarından övgü ile bahsederek, Türkiye'nin Yemenli göçmen ve öğrencileri kabul ettiğine de dikkati çekti.



Büyükelçi Eler de Hadi'nin Yemen'i içinde bulunduğu durumdan kurtarma çabalarına vurgu yaparak, Türkiye'nin Yemen'in anayasal meşruiyetini ve barışa ulaşmasını desteklediğini aktardı.



Türkiye, iki yıldan fazladır ülkedeki çatışmalar nedeniyle insani şartların ağırlaştığı ve altyapının büyük ölçüde hasar gördüğü Yemen'in pek çok ilinde, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kızılay, Türkiye Diyanet Vakfı ve İHH İnsani Yardım Vakfı aracılığıyla yardım projeleri gerçekleştiriyor.