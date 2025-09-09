Türkiye'nin yarı final rakibi kim? Polonya'yı yenersek kiminle oynayacağız?

Türkiye Polonya'yı geçerse kiminle oynayacak? A Milli Basketbol Takımı, EuroBasket 2025 çeyrek finalinde Polonya ile karşılaşacak. Türkiye, rakibini elemesi halinde yarı final biletini alarak tarihi bir başarıya imza atma şansı bulacak.

TÜRKİYE POLONYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

EuroBasket 2025 çeyrek finalinde Türkiye ile Polonya karşı karşıya gelecek. Turnuvada oynadığı 6 maçın tamamını kazanan Türkiye, istatistiklerde de üst sıralarda yer alıyor. Milliler, maç başına 90.7 sayı ortalamasıyla üçüncü sırada bulunurken, 2 veya 3 sayılık atış yüzdesinde yüzde 53.2 ile ikinci, 3 sayılık atış yüzdesinde ise yüzde 45 ile birinci sırada yer aldı. Ayrıca asist ortalamasında üçüncü (22), blok sıralamasında üçüncü (24) ve verimlilik ortalamasında ikinci (112.7) olan A Milli Takım, Polonya karşısına yüksek form grafiğiyle çıkacak.

Polonya ise D Grubu'nu 3 galibiyet ve 2 mağlubiyetle ikinci sırada tamamladı. Ev sahibi ülkelerden biri olan Polonya, son 16 turunda Bosna Hersek'i 80-72 mağlup ederek üst üste ikinci kez çeyrek finale yükseldi. Son Avrupa Şampiyonası'nda dördüncülük elde eden Polonya, güçlü Türkiye karşısında yarı final bileti arayacak.

TÜRKİYE POLONYA'YI YENERSE, ELERSE, GEÇERSE YARI FİNAL RAKİBİ KİM?

Türkiye, Polonya'yı mağlup etmesi halinde EuroBasket 2025'te yarı finale yükselecek. Ay-yıldızlılar, bu başarıya ulaşırsa 24 yıl aradan sonra yeniden yarı final oynama şansı elde edecek. Türkiye, son olarak ev sahipliğini yaptığı EuroBasket 2001'de yarı finale çıkmış ve finalde Yugoslavya'ya mağlup olarak gümüş madalya kazanmıştı. Milliler, EuroBasket 1949'da ise dördüncü sırada yer almıştı.

Türkiye ile Polonya, Avrupa Şampiyonası tarihinde 9. kez karşılaşacak. İki takım arasındaki geçmiş 8 maçın 6'sını Polonya, 2'sini Türkiye kazandı. Son iki karşılaşma EuroBasket 2009 ve 2011'de grup aşamasında oynanmış, Türkiye 2009'da 87-69 kazanırken, 2011'de ise 84-83 mağlup olmuştu.

TÜRKİYE YARI FİNALDE KİMİNLE OYNAYACAK?

Türkiye, çeyrek finalde Polonya'yı elemesi halinde yarı finalde Litvanya-Yunanistan eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Yarı final mücadelesi 12 Eylül günü oynanacak. Milliler için bu karşılaşma, EuroBasket 1957'den bu yana ilk kez 7'de 7 galibiyet serisi yakalama fırsatını da barındırıyor.

Almanya ile birlikte turnuvada yenilgisiz tek takım olan Türkiye, Polonya'yı geçmesi halinde hem tarihi bir istatistiğe imza atacak hem de 24 yıl aradan sonra yeniden Avrupa Şampiyonası'nda son dört takım arasına kalacak. Polonya ise son Avrupa Şampiyonası'nda yarı final oynayan bir ekip olarak sürpriz yapma peşinde olacak.