'Türkiye'nin verisini koruyarak ulusal güvenliğimizi sağlıyoruz'
Türk Telekom Üst Yöneticisi Dr. Paul Doany, "Türkiye'deki dijital dönüşümün en önemli aktörüyüz" dedi.
Türk Telekom Üst Yöneticisi Dr. Paul Doany, "Türkiye'deki dijital dönüşümün en önemli aktörüyüz" dedi.
Kaynak: Dunya.com
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