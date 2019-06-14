'Türkiye'nin verisini koruyarak ulusal güvenliğimizi sağlıyoruz'

Türk Telekom Üst Yöneticisi Dr. Paul Doany, "Türkiye'deki dijital dönüşümün en önemli aktörüyüz" dedi.

'Türkiye'nin verisini koruyarak ulusal güvenliğimizi sağlıyoruz'

Türk Telekom Üst Yöneticisi Dr. Paul Doany, "Türkiye'deki dijital dönüşümün en önemli aktörüyüz" dedi.

Kaynak: Dunya.com

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