Türkiye'nin UEFA Uluslar Ligi'ndeki fikstürü belli oldu
UEFA Uluslar Ligi 2020-21 döneminde B Ligi 3'üncü Grup'ta yer alan Türkiye'nin fikstürü belli oldu.
26.06.2020 19:14 | Son Güncelleme: 26.06.2020 20:19
UEFA Uluslar Ligi 2020-21 döneminde B Ligi 3'üncü Grup'ta yer alan Türkiye'nin fikstürü belli oldu. Uluslar Ligi'ndeki ilk maçında 3 Eylül 2020 tarihinde sahasında Macaristan'ı konuk edecek Milliler, gruptaki son maçına 18 Kasım 2020 tarihinde Macaristan deplasmanında çıkacak.
Türkiye'nin B Ligi 3'üncü Grup'taki maç takvimi şu şekilde:3 Eylül: Türkiye-Macaristan6 Eylül: Sırbistan-Türkiye11 Eylül: Rusya-Türkiye14 Ekim: Türkiye-Sırbistan14 Kasım: Türkiye-Rusya
18 Kasım: Macaristan-Türkiye
Kaynak: DHA