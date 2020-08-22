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Türkiye'nin tarihi keşfi ile iki ülkenin "Vanaları kapatırız" tehdidi de tarih oluyor

Fatih sondaj gemisinin Karadeniz'de bulduğu 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi, Türkiye'nin doğal gaz aldığı ülkelerin başında gelen Rusya ve İran ile dengeleri değiştiriyor. Bu keşifle birlikte "vanaları kapatırız" minvalindeki tehditler de tarihe karışıyor.

Türkiye'nin tarihi keşfi ile iki ülkenin
22.08.2020 08:24 | Son Güncelleme: 22.08.2020 08:28

Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz keşfi' olarak duyurduğu müjde, tüm ülkede sevinçle karşılandı. Bulunan 320 milyar metreküp doğal gaz rezervinin 2023 yılında kullanılabilir hale getirilmesi planlanıyor. Bu durum da Türkiye'nin doğal gaz ithalatı yaptığı İran ve Rusya'nın zaman zaman yaptığı "vanaları kapatırız" devrini kapatıyor.

ANLAŞMALAR SONA ERİYOR

Uzmanlara göre bu keşif yıllardır Rusya ve İranla enerji pazarlığına girişen, geçmişte bazı çevreler tarafından 'vanaları kapatırız' söylemleri karşı karşıya kalan Türkiye'nin enerjide arz güvenliği noktasında da farklı bir konuma gelmesini sağlayacak. 2021'de Rusya ile, 2026'da ise İran ile daha önceden imzalanan uzun süreli alım anlaşmaları sona ediyor.

AVANTAJ TARAF DEĞİŞTİRDİ

Bu aynı zamanda yeni anlaşmalarda Türkiye için büyük bir pazarlık kozu demek. Zira Türkiye, bu anlaşmalarla uluslararası piyasaya göre çok daha yüksek fiyattan gaz almak zorunda kalıyordu. Ancak şimdi oluşacak rekabet avantajı bu fiyatları çok daha çekecek.

TÜRKİYE'NİN GAZ İTHALATINDA ÜLKELERİN PAYI

Türkiye'nin doğal gaz ithalatı yaptığı ülkelerin başında Rusya ve İran yer alıyor. Rusya'nın payı %33.61 iken İran'ın ise payı %17.11 olarak öne çıkıyor.

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