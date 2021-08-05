Türkiye'nin su ürünleri ihracatı 7 ayda yüzde 40 artarak 760 milyon doları aştı
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Türkiye'nin su ürünleri ihracatı 7 ayda yüzde 40 artarak 760 milyon doları aştı

Türkiye'nin su ürünleri ihracatı 7 ayda yüzde 40 artarak 760 milyon doları aştı
Anadolu Ajansı / Yusuf Şahbaz - Haberler | Ekonomi

Türkiye'nin su ürünleri ihracatı, ocak-temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 40 artarak 763 milyon 663 bin dolara yükseldi.

Türkiye'nin su ürünleri ihracatı, ocak-temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 40 artarak 763 milyon 663 bin dolara yükseldi.

AA muhabirinin, Ege İhracatçı Birlikleri verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye'nin su ürünleri ve hayvansal mamulleri ihracatı 2020'nin ocak-temmuz döneminde 1 milyar 345 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Salgın nedeniyle talep artışı yaşanan sektörde ihracat, bu yılın aynı döneminde de yüzde 33,5 artışla 1 milyar 796 milyon dolara çıktı. Söz konusu dönemde su ürünleri ihracatında da 7 aylık dönemde rekor kırıldı.

Geçen yılın ocak-temmuz döneminde 547 milyon 383 bin dolar olan su ürünleri ihracatı, yaklaşık yüzde 40 artarak 763 milyon 663 bin dolara yükseldi.

Su ürünleri ihracatında ilk sırada 256 milyon dolarla levrek yer aldı. Bu dönemde 212 milyon dolarlık çipura ve 91 milyon dolarlık alabalık ihraç edildi.

Türkiye'nin su ürünlerinde parlayan yıldızı Türk somonunda ise 15 milyon 288 bin dolar olan ihracat, 88 milyon 470 bin dolara çıktı.

"Avcılık ihracatı hızlandırır"

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi ve İzmir Balıkçı İş Adamları Derneği Başkanı Şahin Çakan, AA muhabirine, sektörün son 2 yıldır ihracatta milyar doları aştığını söyledi.

Bu yıl da milyar doları aşmak üzere olduklarını belirten Çakan, "Yıl sonu gelmeden milyar doları aşacağız. Hem gelen talep hem de gidişat onu gösteriyor. Sektörümüz hedefini 12'den vuran sektör olmaya devam edecek." dedi.

Sadece levrek, çipura ve alabalık değil birçok ürünün ihraç edildiğini aktaran Çakan, Türk somonu olarak bilinen Karadeniz somonunda çok iddialı olduklarını vurguladı.

Türk somonunun ihracattaki payının giderek arttığına dikkati çeken Çakan, levrek ve çipura ile sağlanan başarının, Türk somonunda da sağlanabileceğini dile getirdi.

Eylül ayı itibarıyla balıkçıların "vira bismillah" diyeceğini hatırlatan Çakan, "Denizlerdeki bayramımız da yaklaşıyor. Eylül ayında avcılık sezonunun açılmasıyla ihracatın artış hızı da artacaktır. Sektör olarak yıl sonundaki rekor hedefimize emin adımlarla gidiyoruz. Yurt dışından şimdiden avcılık balıklarıyla ilgili talep almaya başladık." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Şahbaz

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