Türkiye'nin savaş meydanlarındaki başarısı Putin'i korkuttu! Kurmaylarına SİHA talimatı verdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, insansız hava araçlarının (İHA) son yıllarda özellikle silahlı çatışmalarda kendilerini kanıtladığını belirterek "Hem İHA'ları kullanırken edindiğimiz kendi tecrübelerimizi hem de etrafımızda gözlemlediklerimizi analiz etmeliyiz." dedi.

"İHA'LARIN NE KADAR ETKİLİ OLDUĞUNU ÇOK İYİ BİLİYORUZ"

Putin, Rusya'nın Soçi kentinde Savunma Bakanlığı ve savunma sanayisi yetkilileri ile İHA kullanımı ve teknolojilerine ilişkin bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantının başlangıcında konuşan Putin, İHA'ların çatışma noktalarında etkili olduklarına işaret ederek "Son yıllarda silahlı çatışmalarda İHA'ların kendisini nasıl kanıtladığını, ne kadar etkili olduğunu ve bizim için ne kadar tehlikeli olabileceğini, Suriye'de gördüklerimizi kastediyorum, yani İHA'larla yapılan terör saldırılarını çok iyi biliyoruz." diye konuştu.

"HİZMETTE OLAN 2 BİNDEN FAZLA İHA'MIZ VAR"

Putin, "Bu saldırıları nasıl püskürteceğimizi öğrendik ve bunu oldukça etkili bir şekilde yapıyoruz" ifadesini kullandı. Rusya'nın İHA teknolojileri konusunda çalışmalarını sürdürmesi gerektiğinin altını çizen Putin, "Şu anda hizmette olan iki binden fazla İHA'mız var. Yapay zeka kullanımı ve bunları kullanma deneyimimiz de dahil olmak üzere İHA'lar üzerinde çalışmaya devam etmemiz gerekiyor. Hem İHA'ları kullanırken edindiğimiz kendi tecrübelerimizi hem de etrafımızda gözlemlediklerimizi analiz etmeliyiz" değerlendirmesinde bulundu.

TÜRK SİHA'LARI DÜNYADA ADINDAN SÖZ ETTİRİYOR

Türkiye'nin yerli ve milli olarak ürettiği Siha'lar, özellikle Azerbaycan'a ihraç edildikten sonra büyük başarılar elde etti. Azerbaycan ordusunun, yıllardır Ermenistan işgali altında olan Karabağ'ı geri almasında Bayraktar TB2 SİHA'lar önemli bir rol oynadı.

Barış Pınarı Harekâtı'nda da Türk Silahlı Kuvvetlerinin keşif gözetleme kabiliyetlerini büyük oranda artırarak başarıya ulaşılmasına katkı sağlayan Bayraktar TB2 SİHA'lar aynı zamanda harekât boyunca birçok hedefi başarıyla imha etti.

Operasyonel olarak güvenlik güçlerinin elindeki en aktif insansız hava aracı platformu olan Bayraktar TB2, Şubat 2020 itibarıyla toplamda 175 bin saat operasyonel uçuşu başarıyla tamamladı. Operasyonel başarısıyla birlikte dünyanın dikkatini çeken Bayraktar TB2 SİHA'lar 2019'da Ukrayna ve Katar'a ihraç edildi. Böylece Türkiye'nin yurt dışına ihraç edilen ilk SİHA'sı unvanını da kazandı.

UKRAYNA TB2 SİHA KULLANIYOR

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, geçtiğimiz günlerde Donbass'ta Rus yanlısı ayrılıkçıların kullandığı bir obüsü Bayraktar TB2 SİHA ile vurma görüntülerini paylaşmıştı.

Haberler.com - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet