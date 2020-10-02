Türkiye'nin peynir ithal edeceği Venezuela'da peynir fiyatı asgari ücreti geçti

Türkiye'nin bin 500 ton peynir ithal edeceği Venezuela'da, peynir fiyatları asgari ücreti geçti. Asgari ücretin 800 bin bolivar olduğu Güney Amerika ülkesinde peynirin fiyatı 1 milyon bolivara (Yaklaşık olarak 18 lira) çıktı.

Yıllardır ekonomik kriz ile boğuşan Venezuela'da, ekonomik durum iyice zor duruma girdi. Halk arasında ciddi gelir uçurumları yaşanırken, Amerika'nın Sesi'nde yer alan habere göre, Türkiye'nin peynir ithal edeceği Venezuela'da peynirin market fiyatı 1 milyon bolivarı aştı. Asgari ücretin 800 bin bolivar olduğu ülkede yaşayanlar, temel gıda ürünlerinden biri olan peyniri almakta zorluk yaşıyor.

Özellikle son aylardaki gelişmeler sonucu yaptırım uygulanan Venezuela'da doların fiyatı 6 aylık süreçte yaklaşık olarak 6 kat artarak, 77 bin bolivardan 450 bin bolivara yükseldi. Peynir fiyatlarındaki artışın temel nedenlerinden biri dolardaki artış olarak görülse de farklı nedenler de peynir fiyatında belirleyici oldu. Peynir üreticilerinin görüşlerine göre, süt ve süt ürünlerindeki artışta elektrik, su, internet gibi temel servislerde yaşanan kronik kesintiler, benzin kıtlığı, peynir üretiminin son 7 yılda, yıllık 171 bin tondan 81 bin tona gerilemesi de artan fiyatlarda etmen olarak gösteriliyor.

ALIM GÜCÜ DÜŞÜNCE TALEP AZALDI

Hayvan Yetiştiricileri Federasyonu (Fedenaga) Başkanı Armando Chacin yaptığı değerlendirmede, 30 milyon kişinin yaşadığı Venezuela'da hayvan yetiştiricilerinin toplam et ihtiyacının yüzde 40'ını, süt ihtiyacının ise yüzde 35'ini karşılayabildiğini ancak bu durumun şimdilik bir sorun teşkil etmediğini çünkü alım gücünün düşmesinden dolayı et ve süt ürünlerine talebin azaldığını belirtiyor.

ÜRÜNLERİ DIŞ PAZARA SATMANIN YOLLARINI ARIYORLAR

Yapılan son araştırmalara göre, ülkede son on yılda, kişi başı yıllık et tüketiminin 24 kilodan 10 kiloya düştü. Chacin yaptığı açıklamada, asgari ücretin 2 dolara kadar düştüğü ülkede, hayvancılık yapanların ürünlerini satmakta zorlandıklarını, bu yüzden de üreticilerin sürülerinin hiç değilse bir kısmını dış pazarda satmanın yollarını aradığını belirtti.

KARAR RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANMIŞTI

Öte yandan, 21 Ağustos 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Venezuela'dan sıfır gümrükle 16 bin 600 ton tarım ve gıda ürünü ithalatı yapılması kararlaştırılmıştı. İthal edilecek olan ürünler arasında peynir de yer aldı. Taze, eritme ve diğer peynirler olmak üzere Venezuela'dan bin 500 ton peynir ithalatının gerçekleştirileceği tahmin ediliyordu.