Türkiye'nin Oscar aday adayı belli oldu

24.08.2019 16:35

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile sinema alanındaki meslek örgütü temsilcilerinden oluşan 13 kişilik seçici kurul, ABD'de yapılacak 92 Akademi Ödülleri (Oscar) Yabancı Dilde Uluslararası Uzun Metraj Film Dalı'nda Türkiye aday adayını belirledi.

'BAĞLILIK ASLI' ADAY ADAYI OLDU

Sanatsal Etkinlikler Komisyonu'na başvuran 11 filmin değerlendirildiği Kurul'da yönetmenliğini Semih Kaplanoğlu'nun yaptığı Bağlılık Aslı isimli film, Türkiye'nin Yabancı Dilde Oscar aday adayı olarak oldu.

SEMİH KAPLANOĞLU KİMDİR?

Türk senarist, yönetmen Semih Kaplanoğlu, 4 Nisan 1963'te İzmir'de doğdu. 1984 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema Televizyon Bölümü'nden mezun olan Semih Kaplanoğlu kariyerine reklam yazarı olarak başladı. Süha Arın'ın yönettiği ödüllü "Eski Evler- Eski Ustalar" ve Mimar Sinan belgesellerinde kamera asistanı olarak çalıştı. Semih Kaplanoğlu'nun yönetmenliğini üstlendiği ilk ve son televizyon dizisi Inter Star ve Show TV televizyon kanalları için 52 bölümününün senaryosunu yazıp yönettiği Şehnaz Tango adlı TV dizisidir. Semih Kaplanoğlu'nun ilk filmi Herkes Kendi Evinde, aldığı birçok ödülün yanı sıra yurt içi ve yurt dışında birçok uluslararası festivale de katıldı. Kaplanoğlu'nun ikinci uzun metrajlı filmi Meleğin Düşüşü uluslararası eleştirmenler ve izleyiciler tarafından daha geniş bir ilgiyle karşılandı. Dünya Prömiyeri 55. Berlinale'de yapıldıktan sonra film, halen dünya çapında uluslararası festivallerde yolculuğuna devam etti.

Semih Kaplanoğlu, yönetmen olmanın yanı sıra, plastik sanatlar ve sinema üzerine yabancı dillere de çevrilmiş makaleler yazdı. Bu makaleler, Gergedan, Gösteri, Cumhuriyet ve Sanat Dünyamız gibi dergilerde 1987–2003 yılları arasında yayınlandı. Aynı zamanda 1990 yılında Erol Akyavaş'ın Sankt-Peterburg Hermitage Müzesi'nde yapılan "Iconoclasts" adlı sergisinin katalog yazılarını yazdı. 1996-2000 yılları arasında Radikal Gazetesi'nde"Karşılaşmalar" adlı köşeyi yazdı.

Gazeteci, yazar Leyla İpekçi ile 1999 yılından beri evlidir. 66'ncısı düzenlenecek olan 2013 Cannes Film Festivali'ne Cinéfoundation ve kısa filmler dalında jüri olarak katılacaktır. Son film projesi "Buğday" üzerinde çalışmaktadır.

YÖNETTİĞİ FİLMLER

2012 – Çocuklar (yapımcı)

2009 – Bal

2008 – Süt

2007 – Yumurta

2005 – Meleğin Düşüşü

2001 – Herkes Kendi Evinde

1994 – Şehnaz Tango (Dizi)

ÖDÜLLERİ

2010 – 60. Berlin Film Festivali'nde büyük ödül Altın Ayı ödülü "Bal" filmi ile

2010 – 60. Berlin Film Festivali'nde, Ekümenik Jüri Ödülü "Bal" filmi ile

2010 – 17.Adana Altın Koza Film Şenliği, En İyi Film, "Bal" filmi ile

2008 – 27. Uluslararası İstanbul Film Festivali Uluslararası Yarışma

2008 – Altın Lale Ödülü, (Yumurta)

2008 – Radikal Gazetesi Halk Ödülü (Yumurta)

2007 – Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin en iyi filmi (Yumurta)