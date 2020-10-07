Türkiye'nin önde gelen iş insanı Jak Kamhi yaşamını yitirdi
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Türkiye'nin önde gelen iş insanı Jak Kamhi yaşamını yitirdi

07.10.2020 17:42 | Son Güncelleme: 07.10.2020 18:22

Türkiye'nin önde gelen şirketlerinden Profilo'nun ve Türk sanayiinin kurucusu olan ünlü iş insanı Jak Kamhi, 95 yaşında hayatını kaybetti. Kamhi, televizyon, buzdolobı, motosiklet, çamaşır makinesi gibi pek çok aletin Türkiye'deki ilk üreticisi olarak biliniyor.

Türk sanayiinin kurucularından Jak Kamhi, yaşamını yitirdi. Kamhi'nin vefat haberini Türk Yahudi Toplumu duyurdu.

Duyuruda, "Değerli büyüğümüz, devlet üstün hizmet madalyası sahibi, özverili başarılı çalışmaları ve vizyonuyla sevdalısı Türkiye'mizi toplumumuzu her alanda en iyi şekilde temsil etmiş, iş hayatının duayeni Jak Kamhi'yi kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içindeyiz." ifadesi kullanıldı.

Türkiye'nin önde gelen iş insanı Jak Kamhi yaşamını yitirdi

BİRÇOK ALETİN TÜRKİYE'DEKİ İLK ÜRETİCİSİ

Televizyon, buzdolobı, motosiklet, otomatik çamaşır makinesi gibi pek çok aletin Türkiye'deki ilk üreticisi olan Kamhi, 1925 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Çocukluğu Tepebaşı'nda geçen Kamhi, Saint Michel Lisesinden mezun oldu. Yıldız Teknik Üniversitesinde mühendislik eğitimi aldıktan sonra iş hayatına atıldı.

Türkiye'nin önde gelen iş insanı Jak Kamhi yaşamını yitirdi

ÜSTÜN HİZMET MADALYASI'YLA ÖDÜLLENDİRİLDİ

17 yaşında kauçuk işine girdi. Çok iyi Fransızcasıyla tercümanlık da yaptı. 19 yaşında asfalt şantiyesinde çalıştı. 1949'da Ankara'da yedek subay olarak askerliğini tamamladı. 1954 yılında kurduğu Profilo şirketiyle Karayolları'nın ihtiyacı olan trafik direği, yol kenarı çelik bariyerleri gibi birçok malzeme üretti. Türkiye'nin tanıtımına katkıları nedeniyle 1991 yılında Dışişleri Bakanlığı tarafından "Üstün Hizmet Ödülü" ile onurlandırıldı. 2007'de Ahmet Necdet Sezer tarafından Devlet Üstün Hizmet Madalyası'yla ödüllendirildi.

BİRÇOK KURULUŞTA YÖNETİCİLİK VE BAŞKANLIK YAPTI

Meslek hayatı boyunca pek çok başarıya imza atan Kamhi, İstanbul Sanayi Odası (İSO), Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS), Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) gibi birçok kuruluşta uzun yıllar yönetim kurulu üyeliği ve başkanlık yaptı. Jak Kamhi, 500. Yıl Vakfı'nın da uzun yıllar başkanlığını yürütmüştü.

Türkiye'nin önde gelen iş insanı Jak Kamhi yaşamını yitirdi

1976 YILINDA BEYAZ EŞYA DEVİ PROFİLO'YU KURDU

Yahudi asıllı Türk iş adamı Jak Kamhi 1976 yılında İstanbul'da beyaz eşya ve elektronik ürün üreticisi Profilo'yu kurdu. 1995 yılından bu yana BSH bünyesi altında faaliyetlerine devam eden şirketin 1.200'ün üzerinde yetkili servis noktası mevcut. Beyaz eşya, ankastre cihazlar, elektrikli süpürgeler, klima cihazları, su ısıtıcıları ve küçük ev aletleri başlıca ürün ağını oluşturuyor.

Türkiye'nin önde gelen iş insanı Jak Kamhi yaşamını yitirdi
Haber Yorumları (7)
CİMBOM: Üzüldüm.Bir efsane daha göçtü bu fani dünyadan.
Cevap Yaz 2 6 Yayından Kaldır
ARAGO MAROPİYAN: cok cook büzüldüm kesin o da büzüldü düzülmüstür
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YURDUM İNSANI: Ülkem için bir çivi çakanın Allah günah larını affetsin taktiri ilahi. Eçir sabır dilerim
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