Türkiye'nin önde gelen hadis, tefsir ve fıkıh alimlerinden M. Emin Saraç için başsağlığı mesajları

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye'nin önde gelen hadis, tefsir ve fıkıh alimlerinden M. Emin Saraç'ın vefatı dolayısıyla sosyal medya hesaplarından başsağlığı mesajı paylaştı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye'nin önde gelen hadis, tefsir ve fıkıh alimlerinden M. Emin Saraç'ın vefatı dolayısıyla sosyal medya hesaplarından başsağlığı mesajı paylaştı.

Bakan Gül, paylaşımında, "Alimin ölümü, alemin ölümü gibidir." sözünü anımsatarak, "Muhterem Muhammed Emin Saraç hocamızın vefat haberini teessürle öğrendim. İslam aleminin başı sağ olsun. Rabbim mekanını cennet eylesin." ifadelerini kullandı.

Bakan Ersoy da Saraç'a Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileklerini iletti.

AK Parti Sözcüsü Çelik ise "Muhammed Emin Saraç hocamıza Allah'tan rahmet niyaz ediyoruz. Bir alim göçtü bu dünyadan... Muhterem hocamızın mekanı cennet olsun." paylaşımında bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü