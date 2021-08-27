Türkiye'nin IMF'den borç aldığı iddiası
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Türkiye'nin IMF'den borç aldığı iddiası

Türkiye'nin IMF'den borç aldığı iddiası
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Merkez Bankası'nın rezervlerinin 109 milyar dolar olduğunu ve önümüzdeki günlerde bu rezervlerin 115 milyar dolara çıkacağını söylemişti. Erdoğan'ın açıklamasının ardından Türkiye'nin IMF'den borç aldığı iddiaları ortaya atılmıştı. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye'nin IMF ile herhangi bir anlaşma imzalamadığını açıkladı. Yapılan açıklamada, "IMF'nin tahsis ettiği 6,3 milyon dolar Türkiye'nin kota payına karşılık geliyor" denildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, salı günü AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda Merkez Bankası'nın rezervlerinin 109 milyar dolar olduğunu söylemiş ve önümüzdeki günlerde bu rezervlerin 115 milyar dolara çıkacağını söylemişti. Erdoğan'ın rezerv açıklaması sonrası Türkiye'nin IMF'den borç aldığı iddiaları ortaya atılmıştı. Hazine ve Maliye Bakanlığı, konu hakkında detaylı bir açıklama yaparak iddiaları yalanladı.

TÜRKİYE'NİN PAYINA DÜŞEN MİKTAR

Türkiye'nin IMF ile herhangi bir anlaşma imzalamadığı belirtilen açıklamada, IMF'nin koronavirüsle mücadele kapsamında üye ülkelere 650 milyar dolar koşulsuz rezerv desteği sağladığı ve söz konusu 6,3 milyar doların da Türkiye'nin payına düşen miktar olduğu belirtildi.

Türkiye'nin IMF'den borç aldığı iddiası

Bakanlığın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Basın yayın organlarında IMF SDR (Special Drawing Rights - Özel Çekme Hakkı) tahsisatına ilişkin gerçeği yansıtmayan bilgilerin yer aldığı ve tezvirat yapıldığı görülmektedir. Ülkemiz 1947 yılından bu yana IMF üyesi olup, bahse konu kuruluşta yüzde 0,98 sermaye payına sahiptir.

"KORONAVİRÜSLE MÜCADELE KAPSAMINDA KOŞULSUZ DESTEK"

IMF, 23 Ağustos 2021 tarihinde Kovid salgını nedeniyle üye ülkeleri desteklemek amacıyla toplam 650 milyar ABD doları tutarında SDR tahsisatı, başka bir ifadeyle koşulsuz rezerv desteği sağlamıştır. SDR tahsisatları üye 190 ülkeye kota payları oranında yapılmaktadır. Örneğin bu son tahsisatla; ABD'ye 112,9 milyar ABD doları, Almanya'ya 36 milyar ABD doları, Güney Afrika'ya 4,15 milyar ABD doları tutarında rezerv imkânı sağlanmıştır. Türkiye'ye ise, IMF'deki kota payına karşılık gelmek üzere 6,3 milyar ABD doları tahsis edilmiştir.

"HERHANGİ BİR ANLAŞMA İMZALANMADI"

IMF ile bu konuda bir anlaşma imzalanmamış ya da program ilişkisine girilmemiştir. Bu imkân, tüm üye ülkelerin kullanımına açılmış bir kaynaktır. SDR tahsisatı tutarı uluslararası rezervlerimizde yer almakla birlikte, Bakanlığımızın TCMB nezdindeki hesaplarında takip edilecektir. SDR tahsisatına ilişkin bilgilere IMF'nin internet sitesinden (https://www.imf.org/en/About/FAQ/special-drawing-right) ulaşılabilmektedir."

Doğruluk Kontrolü
Türkiye'nin IMF'den borç aldığı iddiası
YANLIŞDOĞRU
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Bankası'nın rezervlerinin 109 milyar dolar olduğunu ve bunun 115 milyar dolara çıkacağını söylemişti.

Erdoğan'ın açıklamasının ardından Türkiye'nin IMF'den borç aldığı iddia edildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, IMF ile herhangi bir anlaşma imzalanmadığını açıkladı.

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