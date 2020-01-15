: Türkiye'nin ilk yerli ve milli motoru teslim edildi

15.01.2020 19:27 | Son Güncelleme: 15.01.2020 19:39

TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş.'de 2012 yılında imzası atılan TEI-PD170 Operatif İHA Motor Geliştirmesi Projesi (SSB-TEI) kapsamında yapılan ve Türkiye'nin ilk yerli ve milli motoru olma özelliği taşıyan TEI-PD170'nin seri üretim ilk partisi düzenlenen tören ile teslim edildi.

İHA'LARIN GÜÇ İHTİYACINI KARŞILAYACAK

Projenin çıktısı olan PD170 isimli 170 beygir gücündeki pistonlu turbo dizel havacılık motorunun, başta ANKA platformu olmak üzere MALE (Medium Altitude Long Endurance) sınıfı insansız hava araçlarının güç ihtiyaçlarını karşılaması hedefleniyor.

TAMAMI YERLİ VE MİLLİ

2017 yılında prototipi yapılan ve 2018 yılında ANKA platformu ile ilk uçuşu gerçekleştirilen PD170 turbo dizel motorunun tamamı,TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş. (TEI) çalışanı, mühendisi ve teknisyen ekibi tarafından üretildi.

"YÜRÜMEK YETMEZ KOŞMAK GEREK"

Eskişehir'de gerçekleşen törende konuşan konuşan T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir şunları söyledi:

"Savunma sanayiimizin belli alanlarda bir noktaya geldiğini görüyoruz. Özellikle platform üretiminde artık dünyanın söz sahibi ülkelerinden biri olma yolunda yol alıyoruz. Ancak bir süredir ısrarla her fırsatta alt bileşenler ve alt ileri teknolojilerine dair yürümenin yetmediği ve koşmamız gerektiğini vurguluyoruz."

"HELİKOPTER MOTORU DA İLK TESTLERİ GEÇTİ"

Üretilen PD170 motorunun bir kaçını Akıncı'da kullanılmak üzere gönderileceğini ifade eden Sanayii Başkanı Demir, ilk yerli helikopter motoru TS1400 motorunun da ilk resmi testlerini başarı ile geçtiğinin müjdesini vererek, "PD170'in Akıncı'larda kullanılacağını belirtmek isterim. Akıncı'nın belirli modelleri olacak bu modellerden bir tanesini inşallah PD170 ile uçuruyor olacağız. Genel müdürlerim bu arada buradaki PD170'lerin birkaç tanesini alıp akıncıya göndereceğiz. Temel bey birazcık bekleyeceksiniz bazı motorlar için. Akıncıya motor gönderiyoruz. Hayırlı olsun. Milli uçağımıza milli motor. Ülkemiz motor çalışmalarının kalbi olan TEI'nin üzerinde çalıştığı bir diğer motor olan TS1400 turbo şaft motorumuzun ilk resmi testleri başarı ile geçtiğinin müjdesini veriyoruz. Burada da hep beraber bunu kutlamak istiyoruz. TUSAŞ'ın ürettiği T70 Genel Maksat Helikopterimize TEI'nınimal ettiği ilk iki motor takılarak başarı ile çalıştırıldı. 2020 yılı içerisinde 25 adet daha motor teslim edilecek. Toplamda bilindiği üzere 236 adet T70 motoru üretilecek." diye belirtti.

Kaynak: İHA

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