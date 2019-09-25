Türkiye'nin ilk "Uluslarası Tenis Akademisi" Adana'da

25.09.2019 11:39

Kuruluşunun 50. yıldönümünü kutlayan Adana Tenis, Dağ ve Su Sporları Kulübü (ATDSK), Türkiye'nin ilk uluslararası tenis akademisini Türk tenisine kazandırdı. Akademi ile Erasmus benzeri bir programla Adanalı tenisçiler İtalya'da, İtalyan tenisçiler de Adana'da kamp yapacak.



High Performance Tenis Center (HPTC) adıyla Türk tenisine yeni şampiyonlar yetiştirecek olan Türkiye'nin ilk uluslararası tenis akademisi, kurulmasında ATDSK'ya partnerlik yapacak olan İtalya'daki Vavassori Tenis Akademisi'nin kurucusu Renato Vavassori'nin de katıldığı törenle hizmete açıldı. Uluslararası Tenis Federasyonu'nun (ITF) akademi kurulmasında bilirkişi olarak tanıdığı Renato Vavassori, yeni dönemin startını vermek üzere geldiği Adana'da, öncelikle kulüp yönetimi, antrenörler, kondisyonerlerle toplantı yaptı, çalışma takvimini ve stratejilerini paylaştı, ardından kortlara inip, ATDSK'nın antrenörleriyle birlikte antrenmanlara katıldı.



Yeni döneminin başlaması nedeniyle düzenlenen kokteylde, Türkiye'nin ilk uluslararası tenis akademisi olan HPTC'nin programı, İtalya'dan gelecek olan antrenörler ve kondisyonerlerin takvimleri, işleyiş ve sistem anlatıldı. Programın açılış konuşmasını yapan ATDSK Performans Tenis Kaptanı Özkan Çetin, uluslararası tenis akademiyi yönetimler değişse dahi üst düzey tenisçiler çıkaracak bir sistemi kazandırmak amacıyla kurduklarına dikkat çekti. Erasmus benzeri bir programla Adanalı tenisçilerin İtalya'da, İtalyan tenisçilerin de Adana'da kamp yapacağını da bildiren Çetin, "HPTC, kaliteli, sistemsel bir çalışmayla Türk Tenisi'ne de katkı sağlayacak bir akademidir. Türkiye'nin tek uluslararası tenis akademisi olan HPTC'de tenisi teknik olarak daha üst seviyelere çıkararak dünya çapında ilerletmek, çok iyi sporcular yetiştirmeyi hedefliyoruz" dedi.



Keskin: "Yüzümüzü Avrupa'ya çevirdik"



3 yıl önce ilk kez göreve talip olduğunda "Türkiye'nin en büyük kulübü" hedefiyle yola çıktıklarını hatırlatan ATDSK Başkanı Ali Refah Keskin de, "ATDSK'yı yaptığımız yatırımlar ve programlarla Türkiye'nin en büyüğü yaptık. Bu kez, Türk tenisi adına büyük heyecan uyandıran uluslararası tenis akademisi projemiz için Avrupa'nın önde gelen tenis kulüplerinden biri olan İtalya'daki Vavassori Tenis Akademisi ile görüşmeler yaptık. ITF'de etkili bir isim olan, akademinin kurucusu Renato Vavassori ve Başantrenör Mauro Pezzi, kulübümüze gelerek altyapıya baktılar, bilgiler aldılar, izlenimlerini raporlaştırdılar. Bir yıl süren görüşmeler sonunda, bizden istenen şartları da yerine getirerek Türkiye'de ilk ve tek olan uluslararası tenis akademisini Adana'mıza, Türk tenisine kazandırmış olmanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Yüzümüzü Avrupa'ya çevirdik. Türkiye'nin en büyüğü olan ATDSK, Avrupa'nın da en büyüğü olma yolunda çalışmalarını sürdürecek" diye konuştu.



Vavassori: "Adana'daki gidişat inanılmaz"



İlk kez geçen yıl tanıştığı Başkan Ali Refah Keskin ve Özkan Çetin'deki heyecanı gördükten sonra Adana'ya gelip, inceleme yaptıklarını bildiren Renato Vavassori de, Adanalı milli tenisçi İpek Soylu'nun da kendi akademisinde 10 yıl önce kamp yaptığını hatırlattı. Bu nedenle Adana'nın kaderinde olduğunu düşündüğünü kaydeden Vavassori, "Yüksek performans tenis merkezi için olması gereken her şey burada var. ITF'deki görevim gereği antrenmanları geliştirebilmek için dünyayı geziyorum. Sayısız tenis kulübü gezdim. Adana'da akademi kurulması beni de çok heyecanlandırdı. Son bir yılda yaptığım izlenimime göre şunu söyleyebilirim ki, teniste Adana'daki gidişat inanılmaz olacak. Çünkü, burada istek, heyecan, coşku ve motivasyon var. Bu motivasyon Adana'yı, Türkiye'nin en iyi tenis merkezi haline getirecek. Antrenörler, teknik kadro, sporcular, veliler ve kulüp yönetimiyle hepimiz tek vücut, tek ruh, tek takım olup, Adana'yı başarıda zirveye taşıyacağız" dedi. - ADANA

Kaynak: İHA