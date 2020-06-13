Türkiye'nin ilk raylı sistemler aküsü ASPİLSAN tarafından üretildi
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Türkiye'nin ilk raylı sistemler aküsü ASPİLSAN tarafından üretildi

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) ihtiyaç duyduğu uzun ömürlü bataryaları üreten ASPİLSAN Enerji, çalışmalarına bir yenisini daha ekleyerek yerlileşme konusunda Türkiye'nin ilk raylı sistemler aküsünü üretti.

13.06.2020 11:16 | Son Güncelleme: 13.06.2020 11:25

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) ihtiyaç duyduğu uzun ömürlü bataryaları üreten ASPİLSAN Enerji, çalışmalarına bir yenisini daha ekleyerek yerlileşme konusunda Türkiye'nin ilk raylı sistemler aküsünü üretti.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde 1981'de hayırsever iş insanlarının katkılarıyla kurulan ASPİLSAN Enerji, askeri birliklerde kullanılan cihazlara özgü pil ve bataryalar üreterek TSK'nın gücüne güç katıyor.

Kamuya ait hava araçlarının büyük bölümünün akü ihtiyacını da karşılayan ASPİLSAN, bu konudaki çalışmalarına hız vererek Türkiye'nin ihtiyaçları doğrultusunda hizmet ağını geliştiriyor.

ASPİLSAN Havacılık ve Raylı Sistemler Müdürü Murat Kaan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 30 senedir ülkede tek nikel kadmiyum uçak/helikopter akülerini ürettiklerini söyledi.

Bu üretimden kaynaklı ciddi bir tecrübeye sahip olduklarını belirten Kaan, raylı sistemler akülerini üretmek için de harekete geçtiklerini ifade etti.

Çalışmalar sonucu Kayseri Ulaşım AŞ'ye ait tramvaya akünün takıldığını ve başarılı olunduğunu kaydeden Kaan, "Akülerimizin güvenlik ve performans açısından laboratuvar testleri yapıldı. Beklediğimizin üzerinde bir performans gördük. Türkiye'de bizim dışımızda raylı sistemler için üretim yapan bir batarya firması yok." dedi.

Kaan, yerlilik payı ile üretime başladıklarını söyleyerek, aküyle ilgili yaklaşık 3 senedir Ar-Ge faaliyetleri yürüttüklerini dile getirdi.

"Raylı sistemlerde daha çok tercih edilen nikel fiber kadmiyum tekniğini geliştirmeyi başardık." diyen Kaan, geliştirilen ürünün ciddi pazar payının bulunduğunu, Almanya, Fransa ve Çin gibi ülkelerin sahip olduğu pazar payında boşluğu doldurmak için yola çıktıklarını kaydetti.

Üretilen akünün özelliklerine değinen Kaan, "Bu aküler, metro, tramvay, hızlı tren, elektrikli tren gibi ülkemizde yürütülen ciddi projelerin hepsinde kullanılabilir. Uzun ömürlüler ve birçok avantajları var. " diye konuştu.

"1 milyar dolara ulaşan bir pazar var"

Teknoloji noktasında yabancı rakipler açısından hiçbir eksiklerinin olmadığını vurgulayan Kaan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kapasite ve performans açısından bizim akümüz rekabet edebilir seviyede. Hatta şunu söyleyebilirim, fiyat ve performans açsından bizim ürünümüz daha avantajlı. Seri üretime geçtiğimizde daha iyi seviyeye çekeceğiz. Türkiye'nin ilk raylı sistemler aküsünü ürettik. Bundan sonra da bu çalışmayı seri üretime çevirmek istiyoruz. Kapasitemiz, gücümüz, enerjimiz var. Yaklaşık 1 milyar dolara ulaşan bir pazar var ve bir ilki başardığımızı düşünüyorum."

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ Genel Müdürü Feyzullah Gündoğdu da tramvaylarda kullanılan bataryaların yurt dışı üretimi olduğunu ve yüksek bedellerle alındığını söyledi.

ASPİLSAN'ın tecrübesini ortaya koyarak yerli aküler ürettiğini ve bu ürünün Kayseri'deki tramvaylarda denendiğini belirten Gündoğdu, daha ucuz maliyetli ve hızlı temin edebilecekleri bir ürüne sahip olduklarını ifade etti.

Gündoğdu, Türkiye'de 12 büyükşehirde raylı sistem araçlarının bulunduğunu ve daha uygun koşullarda akülerin kullanılabileceğini sözlerine ekledi.

Türkiye'nin ilk raylı sistemler aküsü ASPİLSAN tarafından üretildi

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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