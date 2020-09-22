Türkiye'nin ilk korona hastasına tedavi gördüğü hastaneden dudak uçuklatan fatura
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Türkiye'nin ilk korona hastasına tedavi gördüğü hastaneden dudak uçuklatan fatura

Türkiye'deki ilk koronavirüs vakalarından olan 73 yaşındaki Oğuz Peker'e tedavi gördüğü hastane, yoğun bakımda kaldığı 4 aylık süre için 1 milyon 600 bin lira fatura çıkardı.

22.09.2020 12:37 | Son Güncelleme: 22.09.2020 13:02

Türkiye'deki ilk koronavirüs vakalarından olan 73 yaşındaki Oğuz Peker, yoğun bakımdaki tedavi sürecinin bitmesinin ardından "Trafik kazası mı geçirdim? Neden herkes maskeli?" diyerek yaşadığı şoku anlatmıştı. Bu sözleriyle gündeme gelen Peker'in hastanede olduğu tedavinin faturası belli oldu.

1 MİLYON 600 BİN LİRA FATURA ÇIKARDILAR

Türkiye'nin ilk korona virüs vakalarından olan Oğuz Peker tedavisi için 1 milyon 600 bin lira fatura geldi. Faturanın 1 milyon lirası Peker'in özel sağlık sigortası tarafından karşılandı. Diğer 600 bin lirasını ise Peker kendisi ödedi.

Türkiye'nin ilk korona hastasına tedavi gördüğü hastaneden dudak uçuklatan fatura

ZORLU YAŞAM MÜCADELESİNİ KAZANDI

Peker 23 Mart'ta özel bir hastaneye kaldırıldı. Yapılan incelemelerin ardından Oğuz Peker'e akciğerde buzlu cam görüntüsünden Covid-19 teşhisi konuldu. Hemen hastaneye yatırılan Peker, iki gün sonra da artık kesintisiz 125 gün yani 4 ay sürecek yoğun bakıma alındı. 4 ay boyunca kesintisiz kaldığı yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Peker, çok zorlu tedavi sürecini geride bırakıp aylar sonra taburcu olmanın mutluluğunu yaşamıştı.

SORUSU GÜNDEM OLMUŞTU

23 Mart'ta hastalanan Oğuz Peker, 4 ay sonra kendine geldiğinde "Trafik kazası mı geçirdim? Neden herkes maskeli?" diye sormuştu. Herkesin maskeli olduğu bir dünyaya uyanan Oğuz Peker, pandemi nedeniyle yaşananları idrak etmekte hayli zorlandığını söylemişti.

Türkiye'nin ilk korona hastasına tedavi gördüğü hastaneden dudak uçuklatan fatura

Kaynak: Haberler.com

Haber Yorumları (16)
BU RAKAM DOĞRU MU: Paran yoksa öl devri. . sağlık alınır-satılır olduğu gün YOKSULLAR İÇİN ÖL DEVRİ başlamıştır.
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GS: Sağlıkta devrim yapmışız
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ALİVELİ: Öldürün beniiii! Diyordur
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