Türkiye'nin ilk cep uydusu "Grizu-263A" uzaya fırlatıldı - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Türkiye'nin ilk cep uydusu "Grizu-263A" uzaya fırlatıldı

AA / Dilara Zengin Okay - Haberler | Ekonomi

Türkiye'nin ilk cep uydusu Grizu-263A, Türkiye saatiyle 18.25'te ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral Üssü'nden başarıyla uzaya fırlatıldı.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Mühendislik Fakültesi öğrencilerinden oluşan Grizu-263 Uzay Takımı'nın temel haberleşme olanaklarının gerçekleştirilmesi amacıyla tasarladıkları uydu, Space X firmasına ait Falcon 9 roketiyle uzaya gönderildi.

4 YIL 8 AY GÖREV YAPMASI PLANLANIYOR

Zonguldak'ta 3 Mart 1992'de meydana gelen grizu patlamasında yaşamını yitiren madencilerin isimleriyle uzay yolculuğuna çıkan uydunun, yaklaşık 525 kilometre alçak dünya yörüngesinde 4 yıl 8 ay görev yapması planlanıyor.

ABD enflasyon verisiyle 60 kuruş düşen dolar, yükselişe geçti! Kur 13,53 seviyelerinde

ABD enflasyon verisiyle 60 kuruş düşen dolar, yükselişe geçti! Kur 13,53 seviyelerinde

 İkinci el oto pazarında 2021'in en çok satılan markası Volkswagen oldu

İkinci el oto pazarında 2021'in en çok satılan markası Volkswagen oldu

AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title