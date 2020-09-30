Türkiye'nin en yüksek gövdeli barajının gövdesinin tamamlanmasına 40 metre kaldı
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Türkiye'nin en yüksek gövdeli barajının gövdesinin tamamlanmasına 40 metre kaldı

30.09.2020 10:45 | Son Güncelleme: 30.09.2020 11:41

Tamamlandığında Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise üçüncü yüksek barajı olacak olan Yusufeli Barajı'nın gövde yüksekliği 235 metreye ulaşırken, gövdesinin tamamlanmasına 40 metre kaldı.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Artvin'in Yusufeli ilçesinde Çoruh Nehri üzerindeinşa edilen Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nin (HES) Projesi gövde yüksekli 235 metreye ulaştı. DSİ Genel Müdürlüğü tarafından inşa edilen Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santralı (HES) Projesi'nde baraj gövde betonu dökülmesi çalışmalarının hız kesmeden devam ediyor. DSİ 26. Bölge Müdürlüğü son verileri ve görüntüleri paylaştı. Tamamlandığında ülkemizin en yüksek barajı unvanını alacak Yusufeli Barajı'nda gövde 235 metre yüksekliğe ulaşıldı.

Türkiye'nin en yüksek gövdeli barajının gövdesinin tamamlanmasına 40 metre kaldı

YILLIK 1,88 MİLYAR KWH ENERJİ ÜRETECEK

Dökülen gövde beton miktarı ise 3 milyon 592 bin metreküp seviyeye ulaştı. Yusufeli Barajı tamamlandığında temelden yüksekliği 275 metre olması planlanırken, çift eğrili beton kemer kategorisinde ülkemizin birinci, dünyanın üçüncü en yüksek barajı olacak. Yusufeli Barajı, tesisin kurulu gücü 558 MW olup; yıllık enerji üretimi 1 milyar 888 milyon kWh/yıl' olarak gerçekleşecek.

Türkiye'nin en yüksek gövdeli barajının gövdesinin tamamlanmasına 40 metre kaldı

600 BİN KİŞİNİN ENERJİ İHTİYACINI KARŞILAYACAK

Yusufeli Barajı, 275 metre gövde yüksekliğiyle 100 katlı bir gökdelen yüksekliğine ulaşacak. Baraj gövdesinde kullanılacak 4 milyon metreküp beton, Artvin'den Edirne'ye 13 metre platform genişliğinde beton yol yapılmasını sağlayacak kapasiteye sahip bulunuyor. Projeyle üretilen enerji sayesinde yaklaşık 600 bin kişinin enerji ihtiyacı karşılanabilecek.

Türkiye'nin en yüksek gövdeli barajının gövdesinin tamamlanmasına 40 metre kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (2)
DAĞBAĞ: Maalesef bu Santrali Çinli işçiler yapıyormuş bize kredi olarak.
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HASAN AKDEMİR (KAFA TOHTORU ): Hele bir bitseydi de haber olsaydı ne güzel olurdu.
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