Türkiye'nin en yüksek asgari ücreti Tuzlukçu Belediyesi'nde: 4 bin 500 TL
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Türkiye'nin en yüksek asgari ücreti Tuzlukçu Belediyesi'nde: 4 bin 500 TL

28.12.2020 15:45 | Son Güncelleme: 28.12.2020 16:10
Türkiye'nin en yüksek asgari ücreti Tuzlukçu Belediyesi'nde: 4 bin 500 TL

Asgari ücretin net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak açıklanmasının ardından Türkiye'nin en yüksek asgari ücretini veren kurum merak konusu oldu. Bir çok CHP'li belediye 2021 yılı için asgari ücreti 3 bin 100 lira ve üzerinde açıkladı. Rekor ise asgari ücreti 4 bin 500 lira yapan Konya'nın Tuzlukçu Belediyesi'nde.

2021 yılı agari ücretine 500 TL'lik zam yapıldı. Söz konusu zam kimilerini memnun ederken, kimileri tarafından da yetersiz bulundu. Asgari ücret görüşmeleri her ne kadar tartışmalarla geçse de önümüzdeki yıl için brüt 3 bin 570 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak belirlendi. Açıklanan rakam sonrası Türkiye'de en yüksek asgari ücreti veren kurum merak konusu oldu.

CHP "3 BİN 100 TL OLSUN" DEMİŞTİ

Hatırlanacağı üzere asgari ücret görüşmeleri sürerken, CHP'nin önerisi net 3 bin 100 TL olmuştu. Türkiye'de 4 kişilik bir ailenin açlık sınırının asgari ücretin üzerinde 2 bin 517 lira olarak hesaplandığını ifade eden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Gelin şu kararı alalım. Bir temenni kararı. Asgari ücret 3 bin 100 lira olsun ve vergiden muaf olsun. İşverene de yük olmayalım." demişti.

CHP'Lİ BELEDİYELER PARTİSİNİN ÖNERİSİNE UYDU

Partinin belirlediği rakamın ardından CHP'li belediyelerde asgari ücret zamlarını açıklamaya başladı. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, yılbaşından sonra belediyede uygulanacak olan asgari ücreti 3 bin 350 TL olarak açıkladı. Edirne Belediyesi ise işçilerine 3 bin 200 lira vereceğini duyurdu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Adana Büyükşehir Belediyesi, Hatay Büyükşehir Belediyesi ise 3 bin 100 TL yaptı.

TÜRKİYE'NİN EN YÜKSEK ASGARİ ÜCRETİ TUZLUKÇU BELEDİYESİ'NDE

Türkiye genelinde en yüksek asgari ücreti ise Konya'nın CHP'li Tuzlukçu Belediyesi açıkladı. Başkan Nurettin Akbuğa, 8 Aralık tarihinde sosyal medyadan yaptığı açıklamayla asgari ücret 4 bin 500 TL'ye çektiklerini belirtti.

Akbuğa Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Tuzlukçu Belediyesi'nde kadrolu, taşeron işçi ayrımını kaldırdık. Bütün çalışanlarımızı sendikalı yaptık. Aynı işi yapan tüm personelimiz eşit ücret alacak. En düşük maaş 4.500 TL olacak. Emek en yüce değerdir"

Türkiye'nin en yüksek asgari ücreti Tuzlukçu Belediyesi'nde: 4 bin 500 TL

İlgili Haberler

Son Dakika: 2021 yılında geçerli olacak asgari ücret net 2.825 lira oldu
Son Dakika: 2021 yılında geçerli olacak asgari ücret net 2.825 lira oldu
Asgari ücretin ardından 2021 yılı için AGİ ücretleri de belli oldu
Asgari ücretin ardından 2021 yılı için AGİ ücretleri de belli oldu
Son Dakika! Türk-İş'ten açıklanan asgari ücret rakamına tepki: Beklentiyi karşılayamadı
Son Dakika! Türk-İş'ten açıklanan asgari ücret rakamına tepki: Beklentiyi karşılayamadı
Asgari ücretle birlikte işsizlik, yaşlılık ve engelli maaşına da zam geldi
Asgari ücretle birlikte işsizlik, yaşlılık ve engelli maaşına da zam geldi
Haber Yorumları (6)
VATANDAŞ: acaba kendi parasıylamı veriyor devletin parasıyla hovardalık yapmak kolay git birde ticaretle uğraşana sor bakayım
Cevap Yaz Yayından Kaldır
MURAT B: maaşı cebinden mi veriyor belediyeler ? Devletin kasasından alıp veriyor.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
AYHAN: seçimleri dört gözle bekliyoruz
Cevap Yaz 3 12 Yayından Kaldır
Tüm 6 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Mevlüt Çavuşoğlu Meral Danış Beştaş Selahattin Demirtaş
Magazin Hülya Avşar Burak Özçivit Furkan Palalı Seren Serengil
Spor Ali Koç Erol Bulut Domagoj Vida Samet Aybaba Bahattin Şimşek
Tüm Haberler Kaza Oyunlar Türk Lirası Asgari Ücret
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Türkiye'nin en yüksek asgari ücreti Tuzlukçu Belediyesi'nde: 4 bin 500 TL | Haberler.com Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.12.2020 16:22:28. #1.14#
title