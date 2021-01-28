Türkiye'nin en büyük baraj projesinde son 1 metre
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Türkiye'nin en büyük baraj projesinde son 1 metre

28.01.2021 10:36 | Son Güncelleme: 28.01.2021 10:40
Türkiye'nin en büyük baraj projesinde son 1 metre

ARTVİN'de, Çoruh Nehri üzerinde yapımı süren 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise 'çift eğrilikli ince kemer baraj tipi' kategorisinde 3'üncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı'nın gövdesinin tamamlanmasına 1 metre kaldı.

ARTVİN'de, Çoruh Nehri üzerinde yapımı süren 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise 'çift eğrilikli ince kemer baraj tipi' kategorisinde 3'üncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı'nın gövdesinin tamamlanmasına 1 metre kaldı. Türkiye'nin öz kaynakları ile tamamı Türk mühendisler tarafından 2891 gündür gece gündüz sürdürülen çalışma ile inşa edilen baraj projesinde son 152 bin metreküp betonun dökümü gerçekleştiriliyor.

Türkiye sınırları içerisinde 410 kilometrelik uzunluğa sahip Kuzeydoğu Anadolu'nun en büyük nehirlerinden olan Artvin'deki Çoruh Nehri üzerinde, 26 Şubat 2013 tarihinde, dönemin Başbakanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından telekonferans bağlantısı ile temeli atılan Yusufeli Barajı ve HES Projesi inşaatı sürüyor. 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise 'çift eğrilikli ince kemer baraj tipi' kategorisinde 3'üncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı'nda, 558 megavat kurulu güce sahip santral ile 2,5 milyon insanın elektrik ihtiyacı karşılanabilecek.

274 METREYE ULAŞILDITürkiye'nin öz kaynakları ile tamamı Türk mühendisler tarafından inşa edilen baraj projesinde, 2891 gündür gece gündüz sürdürülen çalışmalarda 274 metre gövde yüksekliğine ulaşıldı. Gövde imalatının tamamlanmasına 1 metre kalan barajda lider blokta son beton dökümleri yapılıyor. 152 bin metreküp betonun da dökülmesi ile 275 metrelik gövde imalatı tamamlanacak. Baraj projesinde gövde inşaatında sona gelinmesi dolayısıyla 3 bakan ve bürokratların katılımı ile tören düzenlenecek. Cumartesi günü yapılması planlanan törene, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum katılacak.  GÖVDE 100 KATLI GÖKDELENE EŞİTBaraj inşaatında, 440 metre temel kotundan başlanarak, 710 metre kotuna yükselecek olan 275 metrelik gövde inşa edilecek. Gövde yüksekliği 100 katlı gökdelene eş değer olacak Yusufeli Barajı'nda, Artvin'den Edirne'ye 13 metre platform genişliğinde beton yol veya 120 metrekarelik 60 bin konutun inşa edilebileceği 4 milyon metreküp beton kullanılacak. Günde 6 bin 500 metreküp beton dökümünün 3 hava hattı ile taşımalı olarak sürdüğü baraj projesinde bu yılın yarısından itibaren su tutulmaya başlanacak ve elektrik üretimine geçilecek. 143 BARAJ PLANLANIYOR

Çoruh Nehri'nin Türkiye sınırları içerisindeki memba kısmındaki Laleli Barajı ile mansap kısmındaki TBMM 85'inci Yıl Muratlı Barajı arasında ana kolda 10, yan kollarda ise 7 baraj planlandı. Bu projelerden ana kolda 4 baraj projesi işletmeye alındı. Ana kolda 1 barajın inşaatı sürerken, 3 barajda da planlama aşamasına gelindi. Yan kollarda ise 1 barajın inşaat halinde, 5 barajın ise planlama aşamasında olduğu öğrenildi. Çoruh Havzası'nda yan kollar ile birlikte inşa edilecek 143 baraj ve HES projesi ile yılda 14 bin 552 gigavat elektrik üretimine ulaşılacak.


Türkiye'nin en büyük baraj projesinde son 1 metre
Türkiye'nin en büyük baraj projesinde son 1 metre
Türkiye'nin en büyük baraj projesinde son 1 metre
Türkiye'nin en büyük baraj projesinde son 1 metre
Türkiye'nin en büyük baraj projesinde son 1 metre
Türkiye'nin en büyük baraj projesinde son 1 metre
Türkiye'nin en büyük baraj projesinde son 1 metre
Türkiye'nin en büyük baraj projesinde son 1 metre
Türkiye'nin en büyük baraj projesinde son 1 metre
Türkiye'nin en büyük baraj projesinde son 1 metre
Türkiye'nin en büyük baraj projesinde son 1 metre
Türkiye'nin en büyük baraj projesinde son 1 metre
Türkiye'nin en büyük baraj projesinde son 1 metre
Türkiye'nin en büyük baraj projesinde son 1 metre

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nusret DURUR

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