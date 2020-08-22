Yunanistan'dan Türkiye'nin doğal gaz keşfi için skandal sözler: ABD ve Rusya hak iddia edebilir Türkiye'nin "Sakarya Sahası" adı verilen bölgede 320 milyar metreküp doğal gaz keşfetmesinin ardından Yunanistan'dan skandal açıklamalar gelmeye devam ediyor. Yunan enerji uzmanı Ilias Tsagas, Türkiye'nin keşfettiği enerji kaynağından ABD ve Rusya'nın da hak iddia edebileceğini yazdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tarihi müjde olarak duyurduğu doğal gaz keşfinin ardından Yunanistan'dan tepki çeken açıklamalar gelmeye devam ediyor. Yunan enerji uzmanı Ilias Tsagas, Türkiye'nin doğal gaz keşfettiği alanda ABD ve Rusya başta olmak üzere birçok ülkenin pay isteyebileceğini ifade etti.

Türkiye'nin Karadeniz'de 320 milyar metreküplük doğal gaz kaynağı keşfetmesi, enerji piyasalarında dengelerin yeniden hesaplanmasına neden oldu. Rezervin keşfedildiği alanı mercek altına alan Yunan enerji uzmanı Ilias Tsagas, Türkiye'nin keşfettiği enerji kaynağından başka ülkelerin de hak iddia edebileceğini yazdı.

RUSYA VE ABD DAHİL BİRÇOK ÜLKE HAK İDDİA EDEBİLİR

Londra'daki Greenwich Üniversitesi'nde görev yapan Yunan enerji uzmanı, "Türkiye'nin Karadeniz'de sondaj yapmasına izin verilip verilmeyeceği de net değil. Romanya, Macaristan ve en başta da Rusya gibi sahildar devletler de söz sahibi olmak isteyecektir. ABD de bölgede dolaylı olarak temsil ediliyor: Erdoğan'ın hak iddia ettiği bölgede ABD'li Exxon grubu da hak sahibi." dedi.