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Türkiye'nin altın rezervi 19,4 ton artarak 602,7 tona yükseldi

Türkiye'nin altın rezervleri temmuz ayında 19,4 ton artarak 602,7 tona yükseldi. Türkiye en çok altın rezervi bulunan ülkeler arasında 12'nci sırada yer alıyor.T

03.09.2020 14:58 | Son Güncelleme: 03.09.2020 15:50

Dünya Altın Konseyi (World Gold Council) tarafından açıklanan verilere göre, Türkiye'nin altın rezervleri 2020 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre 19,4 ton artarak 602,7 tona yükseldi. Haziran sonunda rezerv 583,3 ton seviyesindeydi. Temmuz ayında altın rezervi artışında Türkiye'yi takip eden ülkeler ise 3,1 ton ile Katar, 2,8 ton ile Hindistan ve 1,9 ton ile Kazakistan oldu.

TÜRKİYE ALTIN REZERVİ SIRALAMASINDA 12'NCİ

Merkez bankalarının temmuz ayında brüt altın alımları 27,2 ton olurken, net alım ise 8,9 ton ile Temmuz 2019'dan bu yana görülen en düşük seviyede gerçekleşti. Türkiye altın rezervlerinde güçlü artışa karşın, en çok altın rezervi tutan ülkeler arasında kendisine 12'nci sırada yer bulmaya devam etti.

EN FAZLA ALTIN REZERVİ ABD'DE

ABD 8.133,5 ton rezervle ilk sıradaki yer alırken, Almanya 3.363,6 ton ile ikinci sırada, IMF 2.814,0 ton ile üçüncü sırada bulunuyor. İlk üç sırada bir önceki döneme göre değişiklik olmadı.

Türkiye'nin altın rezervi 19,4 ton artarak 602,7 tona yükseldi
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